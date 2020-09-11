В Берлине пройдет встреча в «нормандском формате»

Украинская делегация 11 сентября прибыла в Берлин на переговоры советников глав стран «нормандского формата» – Украины, Германии, Франции и России, сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

Украинскую делегацию возглавляет вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Также в составе делегации – глава ОПУ Андрей Ермак. По его словам, украинская сторона в очередной раз свидетельствует о чрезвычайном стремлении народа Украины к установлению мира на нашей земле.

«Украина сделала все возможное для выполнения договоренностей прошлогоднего саммита лидеров «Нормандской четверки» в Париже. По каждому пункту мы давали свои компромиссные предложения», – сказал руководитель Офиса Президента.

Ранее сообщалось, что Украина обновляет свою санкционную политику в отношении России. Для этого МИД Украины предлагает реализовать пять ключевых элементов санкционной политики.

Напомним, что экс-глава Офиса президента Богдан заявил, что деятельность Зеленского на посту президента привела к серьезному недовольству в Белом доме. Президент умудрился разрушить все контакты с партнерами.