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Против Порошенко возбудили новые уголовные дела

Адвокаты Порошенко на брифинге.

Адвокаты пятого президента Украины Порошенко заявили, что против их доверителя возбужденно полтора десятка новых уголовных дел.

Адвокат пятого президента Петра Порошенко сообщил, что против экс-президента началось расследование по 15 новым производствам, сообщили на брифинге адвокатовы Порошенко Игоря Головани и Ильи Новикова, передает «Интерфакс-Украина»

«4 сентября появилось 15 новых производств направленных фактически против пятого президента Украины Петра Порошенко…», – заявил Головань.

«Не дает нам забыть о себе господин Андрей Портнов, который недавно опубликовал 15 или 16-е производство. Мало ему было тех заявлений, которыми он завалил ГБР. Теперь очередное производство имеет отношение к «Кузнице на Рыбацком», – добавил он.

Головань считает, что дела сфабрикованы. Адвокат добавил, что дела открыли в СБУ.

По его словам, в производствах речь идет о статье 110 УК (посягательство на территориальную целостность), 109 УК (свержение конституционного строя, захват государственной власти), государственной измене, присвоении собственности, финансировании терроризма, вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин компьютерных сетей.

Он добавил, что дела дублируют предыдущие. В частности, производство по «Кузни» возобновили по решению Печерского суда. Защитник Порошенко предполагает, что судья Светлана Смык проявила «лояльность к Портнову», ведь больше года рассматривает дело о нарушениях самого Портнова.

Адвокат видит в делах след бывшего владельца «Приватбанка» Игоря Коломойского. Ведь в фабулах дел много говорится о банковском деле.

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Новиков заявил, что защита бывшего президента считает, что заместитель главы Офиса президента Олег Татаров вместе с Портновым и Коломойским объединились против Порошенко.

В частности, по его словам, Татаров говорит об аресте какого-то имущества Порошенко.

Больше всего внимания, по мнению Новикова, будут выделять делам в отношении телеканала «Прямой» и «Кузни», а другие – это «отвлекающий маневр».

По информации Новикова, готовятся обыски на телеканале «Прямой».

Напомним, что пятый президент Украины Порошенко возможно решил идти на местные выборы в Киеве. Какие политические последствия может дать этот шаг для Порошенко.

При этом, даже спустя год после президентских выборов, и несмотря на явные провалы во внутренней и внешней политике, избиратели предпочитают Зеленского Порошенко.

Источник Интерфакс-Украина

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