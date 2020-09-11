Украина скоординировала санкционную политику к России

Украина обновляет свою санкционную политику в отношении России. Для этого МИД Украины предлагает реализовать пять ключевых элементов санкционной политики.

Украина призывает своих международных партнеров к решительному противодействию агрессии России на мировой арене. Для этого предлагается реализовать новую санкционную политику страны, пишет в своей статье на страницах издания «Зеркало Недели» посол по особым поручениям, специальный представитель по вопросам санкционной политики Алексей Макеев.

Для эффективного противодействия России предлагается реализовать следующие пять ключевых пунктов новой санационной политики:

Во-первых, планируем разработать четкие алгоритмы – введение санкций, присоединение к обязательным для исполнения санкциям Совета Безопасности ООН, имплементация в национальное законодательство санкций Европейского Союза.

Во-вторых, мы разработаем систему мониторинга эффективности санкций, которая добавит важную аналитическую составляющую в процесс принятия решений и позволит оперативно совершенствовать санкционные ограничения.

В-третьих, уже подготовлены предложения по внесению изменений в Административный и Уголовный кодексы, которые будут предусматривать привлечение юридических и физических лиц, нарушающих санкционные режимы, к административной или уголовной ответственности.

В-четвертых, мы создадим открытый реестр санкций, где органы власти, а также украинские и иностранные компании смогут проверить, не находится ли их потенциальный контрагент под международными или украинскими санкциями.

И наконец, в-пятых: учитывая то, что Украина имеет незаурядный опыт борьбы за освобождение из российского плена украинских политзаключенных, мы планируем создать в Украине по образцу американского «Акта Магнитского» свой украинский «Акт Сенцова» – процедуру наложения санкций и дальнейшего преследования украинскими правоохранительными органами иностранных должностных лиц, системно нарушающих права человека, обвиняемых в организации и заказе убийств, похищений, пытках и нечеловеческом обращении, вынесении неправомерных и политически мотивированных приговоров.

Кроме того в статье отчается, что необходимо реализовать ряд шагов для эффективной связки внутренней и внешней политики страны с учетом санкционного противодействия России. Эти действия позволят добиться максимальной реализации санкционной политику.

На внутреннем уровне – это инвентаризация санкционных режимов, в которых участвует Украина, координация деятельности министерства иностранных дел, а также взаимодействие с министерствами и ведомствами, парламентом и общественностью с целью усовершенствования украинского санкционного законодательства.

На внешнем уровне – это гармонизация украинской санкционной политики с политикой наших ключевых внешнеполитических партнеров, а также взаимодействие с ними ради не только продления, но и усиления санкций против России за развязанную и продолжающуюся войну против Украины.

Напомним, что МИД Украины осуждает отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального химическим веществом из группы «Новичок», говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой министерства.

В украинском внешнеполитическом ведомстве призвали международное сообщество ввести санкции против России из-за расправы над оппозиционным политиком.

Кроме того, Австралия на три года продлила санкции против России за агрессию против Украины. При этом власти страны обновили санкционный список.