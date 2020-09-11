Соцопрос: в Украине не нарушают прав русскоязычных

Более половины украинцев уверены, что права русскоязычных граждан в Украине не нарушаются. Только чуть более трети утверждает обратное.
Более 52% украинцев считают, что в Украине не нарушаются права русскоязычных граждан, при этом 36% граждан утверждают, что права русскоязычных нарушаются постоянно или в отдельных случаях, свидетельствуют результаты опроса фонда «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва» совместно с Центром Разумкова, проведенного с 14 по 19 августа
«Большинство украинцев (52%) считают, что в Украине не нарушают прав русскоязычных граждан. Еще 26% считают, что права русскоязычных в отдельных случаях нарушаются, 10% говорят о постоянных нарушениях».
При этом 51% украинцев считает, на оккупированных территориях Крыма и ОРДЛО нарушаются языковые права украиноязычных (из них 25% отмечают систематические нарушения, 26% – отдельные случаи).
|По Вашему мнению, является украинский язык важным атрибутом независимости Украины?
|
|42,9
|
|28,7
|
|13,0
|
|11,7
|
|3,7
Еще 19% считают, что нарушения языковых прав в оккупации нет. Почти треть респондентов (31%) не имеют мнения по этому поводу.
|По Вашему мнению, является украинский язык важным атрибутом независимости Украины?
(по регионам страны)
|Запад
|Центр
|Юг
|Восток
|
|77,5
|40,4
|27,0
|22,8
|
|19,8
|36,6
|35,3
|22,2
|
|0,8
|11,9
|21,2
|21,7
|
|0,8
|7,7
|12,0
|27,1
|
|1,0
|3,4
|4,6
|6,2
66% украинцев соглашаются, что русский язык в Украине может свободно использоваться в частной жизни, но единственным государственным языком должен быть украинский.
|Как Вы считаете, насколько важными для Украины проблемы развития украинского языка?
|
|19,8
|
|43,9
|
|32,7
|
|3,6
Еще 18% считают уместным придать российскому официальный статус в отдельных регионах, а 13% уверены, что российский должен стать государственным на всей территории Украины.
|Как Вы считаете, насколько важными для Украины проблемы развития украинского языка?
(по регионам страны)
|Запад
|Центр
|Юг
|Восток
|
|42,1
|20,9
|5,8
|4,3
|
|45,8
|47,5
|40,4
|38,6
|
|9,4
|27,4
|46,3
|55,2
|
|2,7
|4,2
|7,5
|1,9
79% украинцев считают, что все граждане должны владеть государственным языком, не согласны с этим 16%.
|По Вашему мнению, нарушаются в Украине права русскоязычных граждан?
|
|10,1
|
|26,3
|
|52,2
|
|11,5
Исследование провел фонд «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова с 14 по 19 августа 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
|По Вашему мнению, нарушаются в Украине права русскоязычных граждан?
(по регионам страны)
|Запад
|Центр
|Юг
|Восток
|
|3,1
|7,5
|7,9
|21,1
|
|11,9
|23,1
|35,3
|39,8
|
|76,3
|58,3
|36,1
|28,8
|
|8,7
|11,0
|20,7
5
|10,3
Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов.Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства королевства Нидерландов.
Напомним, что по данным другого социологического исследования Зеленскому уже не доверяет почти половина украинцев. Наибольшим доверием пользуются военные и церковь.
Кроме того более половины украинцев считают, что после выборов для их города ничего не изменится. Чуть больше четверти граждан рассчитывают на улучшение ситуации.
А в связи с карантином, половина работодателей перевели свой бизнес на удаленные схемы работы. Больше половины украинцев не против и далее работать удаленно.