Соцопрос: в Украине не нарушают прав русскоязычных

Более половины украинцев уверены, что права русскоязычных граждан в Украине не нарушаются. Только чуть более трети утверждает обратное.

Более 52% украинцев считают, что в Украине не нарушаются права русскоязычных граждан, при этом 36% граждан утверждают, что права русскоязычных нарушаются постоянно или в отдельных случаях, свидетельствуют результаты опроса фонда «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва» совместно с Центром Разумкова, проведенного с 14 по 19 августа

«Большинство украинцев (52%) считают, что в Украине не нарушают прав русскоязычных граждан. Еще 26% считают, что права русскоязычных в отдельных случаях нарушаются, 10% говорят о постоянных нарушениях».

При этом 51% украинцев считает, на оккупированных территориях Крыма и ОРДЛО нарушаются языковые права украиноязычных (из них 25% отмечают систематические нарушения, 26% – отдельные случаи).

По Вашему мнению, является украинский язык важным атрибутом независимости Украины? Безусловно да 42,9 Скорее да 28,7 Скорее нет 13,0 Точно, нет 11,7 Трудно сказать 3,7

Еще 19% считают, что нарушения языковых прав в оккупации нет. Почти треть респондентов (31%) не имеют мнения по этому поводу.

По Вашему мнению, является украинский язык важным атрибутом независимости Украины? (по регионам страны) Запад Центр Юг Восток Безусловно да 77,5 40,4 27,0 22,8 Скорее да 19,8 36,6 35,3 22,2 Скорее нет 0,8 11,9 21,2 21,7 Точно, нет 0,8 7,7 12,0 27,1 Трудно сказать 1,0 3,4 4,6 6,2

66% украинцев соглашаются, что русский язык в Украине может свободно использоваться в частной жизни, но единственным государственным языком должен быть украинский.

Как Вы считаете, насколько важными для Украины проблемы развития украинского языка? Считаю, что этот вопрос относится к первоочередным 19,8 Этот вопрос важен, но есть более насущные потребности 43,9 Считаю эти проблемы второстепенными 32,7 Трудно ответить 3,6

Еще 18% считают уместным придать российскому официальный статус в отдельных регионах, а 13% уверены, что российский должен стать государственным на всей территории Украины.

Как Вы считаете, насколько важными для Украины проблемы развития украинского языка? (по регионам страны) Запад Центр Юг Восток Считаю, что этот вопрос относится к первоочередным 42,1 20,9 5,8 4,3 Этот вопрос важен, но есть более насущные потребности 45,8 47,5 40,4 38,6 Считаю эти проблемы второстепенными 9,4 27,4 46,3 55,2 Трудно ответить 2,7 4,2 7,5 1,9

79% украинцев считают, что все граждане должны владеть государственным языком, не согласны с этим 16%.

По Вашему мнению, нарушаются в Украине права русскоязычных граждан? Постоянно нарушаются 10,1 В отдельных случаях нарушаются 26,3 Не нарушаются 52,2 Трудно ответить 11,5

Исследование провел фонд «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова с 14 по 19 августа 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

По Вашему мнению, нарушаются в Украине права русскоязычных граждан? (по регионам страны) Запад Центр Юг Восток Постоянно нарушаются 3,1 7,5 7,9 21,1 В отдельных случаях нарушаются 11,9 23,1 35,3 39,8 Не нарушаются 76,3 58,3 36,1 28,8 Трудно ответить 8,7 11,0 20,7

5 10,3

Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов.Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства королевства Нидерландов.

Напомним, что по данным другого социологического исследования Зеленскому уже не доверяет почти половина украинцев. Наибольшим доверием пользуются военные и церковь.

Кроме того более половины украинцев считают, что после выборов для их города ничего не изменится. Чуть больше четверти граждан рассчитывают на улучшение ситуации.

А в связи с карантином, половина работодателей перевели свой бизнес на удаленные схемы работы. Больше половины украинцев не против и далее работать удаленно.