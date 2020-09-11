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Юлия Тимошенко излечилась от коронавируса

Юлия Тимошенко.

Последний тест на наличие коронавируса в организме Юлии Тимошенко дал отрицательный результат. Лидер партии «Батьківщина» чувствует себя гораздо лучше.

Лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко получила отрицательный тест на COVID-19, сообщила пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока на своей странице в Facebook.

«Наконец настал черед хороших новостей! Только Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолен», – говориться в сообщении.

По словам Сороки, сейчас Тимошенко чувствует себя «гораздо лучше».

У лидера «Батьківщина» еще остается воспаление легких, но лечение идет успешно, и вскоре она уже вернется к нормальной жизни и к работе.

Нарешті настала черга добрих новин! Щойно Юлія Володимирівна отримала НЕГАТИВНИЙ результат тесту на COVID-19….

Geplaatst door Marina Soroka op Vrijdag 11 september 2020

Напомним, что в конце августа у Юлии Тимошенко выявили коронавирус, состояние политика сразу было тяжелым. Масс-медиа сообщают, что инфицировались также члены ее семьи.

Позже из-за тяжелого состояния лидера партии «Батьківщина» сразу же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Источник POLITua

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