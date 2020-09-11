Сорванное перемирие: боевики обстреливают позиции ВСУ

За минувшие сутки боевики на Донбассе трижды нарушали «режим тишины». Украинские защитники оружие в ответ не применяли, соблюдая условия перемирия.

За прошедшие сутки, 10 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили «всеобъемлющее перемирие», сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в утренней сводке.

«За прошедшие сутки, 10 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года. Так, враг обстрелял из стрелкового оружия позиции наших войск неподалеку от населенного пункта Шумы, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ, и где были предоставлены гарантии безопасности», – говорится в сообщении.

В ООС также заявили, что два вражеских обстрела зафиксировали на участке фронта вблизи Золотого. Сначала враг применил трассирующие пули для поджога травы, а затем открыл огонь по позициям украинских военных из стрелкового оружия.

Украинские защитники оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих не было.

«С начала текущих суток, 11 сентября, режим прекращения огня сохраняется в полной мере. Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки», – добавили в ООС.

Вчера в 14:15 российско-оккупационные войска открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям близ населенного пункта Шумы, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ, и где были предоставлены гарантии безопасности.

«Благодаря оперативности украинских разведчиков, действия вооруженных формирований Российской Федерации были спрогнозированы заранее, поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ», – отметили в штабе.

Кроме того, вчера боевики на Донбассе пытались вызвать пожар и обстреливали траву трассирующими пулями.

Боевики осуществили выстрелы из стрелкового оружия в сторону позиций ВСУ в районе Золотого и Золотого-5, применив трассирующие пули для поджога травы.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, что экс-глава СНБО Турчинов раскритиковал договоренности о «совместной проверке» украинских позиций с представителями оккупантов. Он напомнил про нормы Конституции и потребовал остановить ползучую капитуляцию.

Ранее стало известно, что главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин приказал 7 сентября открыть огонь по украинским укреплениям в районе населенного пункта Шумы вблизи Горловки. Соответствующее заявление опубликовано на его сайте. Такое решение Пушилин аргументировал тем, что Украина якобы нарушает один из пунктов договоренностей о режиме прекращения огня. Боевики расценивают инженерные сооружения ВСУ как незаконные.

После этого российско-оккупационные войска трижды нарушали перемирие. Один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

На внеочередном заседании ТКГ договорились о «совместном инспектировании в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ». Однако 10 сентября запланированная проверка сорвалась, так как оккупанты выдвинули Минобороны Украины «кучу новых требований и претензий».