В ООН призывают расследовать отравление Навального

Эстония призвала на заседании Совбеза ООН к проведению международного расследования отравления российского оппозиционера Навального.

На открытом заседании Совета Безопасности ООН по химическому оружию Эстония осудила нападение на лидера российской оппозиции Алексея Навального с применением нейротоксичного препарата группы «Новичок», сообщает портал «ERR».

По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, применение химического оружия должно иметь серьезные последствия.

«Виновные в этом нападении должны быть наказаны. Необходимо независимое международное расследование с участием экспертов организации по запрещению химического оружия», – заявил Рейнсалу и призвал Россию к сотрудничеству.

В своем выступлении Эстония также упомянула дело Скрипалей в 2018 году, которое также обсуждалось в Совете Безопасности.

«К сожалению, это не первый случай, когда «Новичок» используется против людей, которых Россия считает врагами», – сказал постоянный представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон.

На встрече несколько других членов Совета Безопасности также осудили отравление Навального.

На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

Как сообщалось, был применен новый, более смертоносный вариант “Новичка”, который имеет более медленное действие и от которого Навальный должен был умереть еще в самолете.

Напомним, что накануне Навальный пришел в сознание и теперь может говорить. Врачи угорозы, что нет угрозы физическому и психическому здоровью оппозиционера.

Ранее специалисты «Charite» вывели Навального из комы. Состояние отравленного российского политика улучшилось, но врачи предупреждают о возможных последствиях.

Бундесвер не может раскрывать подробности о результатах анализов Навального из-за режима секретности и вопросов безопасности Германии.