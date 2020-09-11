Коронавирус в Украине: антирекорд по числу зараженных

В Украине два новых антирекорда по заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки выявили более 3 тысяч больных и 53 умерших.

За минувшие сутки, 10 сентября, заболевание на коронавирус в Украине подтвердили в 3144 человек, при этом погибли 53 человека, свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

С начала эпидемии заболело 148 756 украинцев, 67 005 – выздоровели, 3 076 – умерли.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве – 404.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Киеве (404), Тернопольской (302), Одесской (283), Харьковской (280), Хмельницкой (198), Львовской областях (174).

Инфографика по заболеванию коронавирусом в Украине. Инфографика по заболеванию коронавирусом в Украине. Пред 1 из 2 След

Всего в Украине провели 1 806 428 тестов методом ПЦР.

Напомним, что общее количество заражений превысило 145 тысяч, количество смертей – 3 тысячи.

В то же врем, темпы эпидемии в Украине не снижаются. За предшествующие сутки выявлено 2551 больных коронавирусной болезнью COVID-19 и 45 смертельных случаев. При этом выздоровели более тысячи пациентов.