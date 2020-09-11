Microsoft обвинил РФ в кибератаках на выборы в США

В компании Microsoft заявили об обнаруженных кибератаках с стороны России, Китая и Ирана на выборы в США. Целью хакеров были штабы двух кандидатов.

Корпорация Microsoft сообщила о попытках российских, китайских и иранских хакеров вмешаться в президентские выборы в США. Компания смогла помешать этим попыткам, говориться в заявлении компании.

Целью хакеров были штабы обоих кандидатов: Джо Байдена и Дональда Трампа. Также атакам подвергались связанные с ними лица.

Компания рассказала о трех группах, которые пытались вмешаться в выборы.

Первая, «Стронций», действует в России. Ее сотрудники атаковали более 200 организаций, включая штабы кандидатов, партии и политтехнологов. В Microsoft вспомнили, что в отчете Роберта Мюллера (специального прокурора США – УП) указанную группу назвали ответственной за кибератаки на выборы в 2016 году. Отмечается, что за 4 года хакеры добавили новые инструменты и новые методы вмешательства.

В корпорации обратили внимание на то, что сообщали объектам хакеров о попытках вмешаться в их работу.

Вторая группа, «Цирконий», действует из Китая. На ее счету уже несколько тысяч кибератак только с марта по сентябрь этого года. Около 150 из которых имели некоторых успех. Как и «Стронций», группа вмешивается в работу людей, связанных с президентской кампанией и кандидатами.

«Фосфор», третья группа, расположенная в Иране. За ее работой в корпорации следят уже несколько лет. В последнее время хакеры «Фосфора» пытались получить доступ к личным или рабочим счетам лиц, которые прямо или косвенно, связаны с выборами президента.

Как передает агентство «Reuters», корпорация Microsoft недавно сообщила одной из основных консультационных фирм кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена о том, что она стала мишенью, вероятно, российских хакеров, поддерживаемых государством.

Источники сообщили, что в течение последних двух месяцев попытки взлома были нацелены на сотрудников вашингтонской фирмы SKDKnickerbocker, которая занимается разработкой стратегии и коммуникаций и работает с Байденом и другими известными демократами.

Человек, знакомый с реакцией SKDK на эти атаки, сказала, что хакерам не удалось получить доступ к сетям компании.

«Они хорошо защищены, поэтому проникновения не было», – сказал он.

Один из источников сообщил, что неясно, была ли целью хакеров кампания Байдена или они пытались получить доступ к информации о других клиентах SKDK.

Управляющий директор SKDK Анита Данн была директором по коммуникациям Белого дома во время президентства Барака Обамы и работает старшим советником кампании Байдена.

Вице-президент SKDK Хиллари Розен от комментариев отказалась. Представитель Байдена не ответил на запрос о комментарии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти обвинения «чушью». Москва неоднократно отрицала использование кибератак для вмешательства в выборы в других странах.

SKDK тесно связана с Демократической партией, участвовала в шести президентских кампаниях и многочисленных выборах в Конгресс. Кроме текущей работы на Байдена, в 2018 году фирма работала над успешными выборами губернаторов в Канзасе и Коннектикуте.

Напомним, что хакерские атаки со стороны группировки Fancy Bear коснулись 104 аккаунтов в разных странах. Американская компания Microsoft зафиксировала хакерские атаки на сотрудников ряда аналитических центров в Европе со стороны группировки Fancy Bear, которую на Западе связывают с Россией.