Дипломатический тупик Зеленского: США разочарованы украинским руководством

Деятельность Зеленского на посту президента привела к серьезному недовольству в Белом доме. Президент умудрился разрушить все контакты с партнерами.

В США очень сильно недовольны провалами политики президента Украины Владимира Зеленского. Как рассказал бывший глава Офиса Президента в интервью журналисту Дмитрию Гордону, существует три основных направления внешнеполитических контактов, в первую очередь, с США.

«Я не могу за всех американцев рассказывать. Но опять же, то, что я слышу… Это анализ. Давай вместе проанализируем. Вообще есть три трека, три точки переговоров с Соединенными Штатами Америки», – заявил Богдан.

Основной из трех направлений внешнеполитических контакторов с США – этот деятельность спецслужб. Украина очень сильно зависит от помощи разведок стран НАТО и в первую очередь США.

«Мы реально слепые котята. И все наши военные возможности, возможности наших спецслужб – это информация, которой с нами делится международное общество» – сообщил экс-глава Администрации.

По его словам, особенно печально дело обстоит с аналитикой, и будет только хуже. Богдан опасается, что последние события могут негативно повлиять на дальнейшее сотрудничество с иностранными спецлужбами.

«После «вагнеровцев» кто с нами и о чем будет разговаривать?» – посетовал Богдан.

Второе направление переговоров – это дипломатическая служба и ее влияние на внутриукраинскую политику. Тут одним из ключевых факторов стала ситуация вокруг увольнения главы НАБУ Артема Сытника.

«Все делегации США, посольство и все чиновники США в разговоре с украинскими бюрократами начинают «НАБУ и Сытник» – и заканчивают «НАБУ и Сытник» – вспоминает экс-глава президентского офиса один из примеров.

«В четверг улетают, а в пятницу им вдогонку решение Конституционного суда по назначению Сытника. Это дипломатическим языком называется – мне дипломаты сказали – плевок в спину», – добавил он.

Зеленский также лишился такого важного политического инструмента, как кредиты от МВФ. Без одобрения администрации президента Дональда Трампа с Украиной не хотят работать международные кредитно-финансовые институты, такие как МВФ, Банк реконструкции и развития, Всемирный банк и другие.

«И третий переговорный трек – это финансовые организации. «Деньги дайте!» – подытожил Богдан, говоря о финансовых проблемах команды Зеленского.

Напомним, что ранее Богдан пообещал отомстить Зеленскому за «Tesla».