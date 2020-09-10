Турчинов требует остановить ползучую капитуляцию

Турчинов раскритиковал договоренности о «совместной проверке» украинских позиций с представителями оккупантов. Он напомнил про нормы Конституции.

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов прокомментировал согласие украинской власти на «совместную проверку» украинских позиций возле Шумов вместе с представителями оккупантов. Турчинов написал об этом на своей странице в Facebook.

Он отметил, что пророссийские группировки нарушили режим перемирия и безнаказанно обстреляли украинские позиции, убив и ранив защитников.

«Украинские власти, вместо того, чтобы поставить на место зарвавшихся преступников, через представителей президента в ТКГ унизительно предложили им «проинспектировать наши позиции», – заявил Турчинов.

Турчинов подчеркнул, что никто не имеет права перечеркивать нормы Конституции и украинского законодательства, а также разрушать основы национальной безопасности, открывать для врага позиции и унижать защитников страны.

«Вместо твердого ответа агрессору и защиты украинской земли, действующая власть, прячась за разговоры о «мире», навязывает нам ползучую капитуляцию. Это недопустимо и должно быть остановлено!» – заявил он.

Вчера на заседании Трехсторонней контактной группы договорились о «совместном инспектировании в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ».

В Офисе президента заявили, что проявление присутствия боевиков будет «крайне ограниченным», и это «станет еще одним аргументом в пользу правоты Украины», говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

В Офисе президента уточнили, что юридически инспекцию будут проводить не стороны военного конфликта, а посредник – ОБСЕ «в сопровождении представителей сторон».

«Сегодня достигнута договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. Юридически инспекцию проводят не стороны военного конфликта, а посредник – ОБСЕ в сопровождении представителей сторон», – говорится в сообщении.

В Офисе президента также рекомендовали «освежить в памяти» историю деятельности СЦКК, а также пункт 2 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей в части, определяющей стороны на линии разграничения.

В Офисе президента констатировали, что Россия отказалась от работы в рамках СЦКК, отметив, что понимают цель таких действий РФ. Впрочем, намекнули, что реализовать замысел России не удастся.

«Крайне ограниченное проявление присутствия боевиков ничего никому не может дать, кроме одного – еще одного аргумента в пользу правоты Украины. Раз вместе с международным сообществом призываем Россию вернуться к СЦКК, воздерживаться от этого – абсурдно», – отвечают в сообщении.