Нацполиция осваивает новое нелетальное оружие

Нацполиция Украины принимает на вооружение новый вид нелетального оружия. Сотрудники ведомства начали тренировки по использованию новых электрошокеров.

Национальная полиция Украины принимает на вооружение новый вид нелетального оружия – электрошокеры «Taser». Первые 200 новых спецсредст сейчас осваиваются сотрудниками полиции, которые приступили к тренировкам, сообщил на своей странице в Facebook глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

«Национальная полиция Украина получила и начала освоения и тренировки с первыми 200 спецсредствами электропроводящего действия «Taser», – пишет Шевченко.

«Это медико сертифицирована нелетальная оружие, обездвиживает активного правонарушителя, но не отличие от боевых или травматических пистолетов не причиняет жертве тяжелых, опасных для жизни и здоровья огнестрельных ранений», – уточнил он.

Электрошокеры поставленные в Украину произведены компанией «Axon» (ранее компания называлась «Taser International») в городе Скоттсдейл, в штате Аризона.

Главное отличие электрошоковых устройств «Тазер» от аналогов заключается в запатентованной технологии, позволяющей свести к минимуму получения увечий и летального исхода при задержании правонарушителя и в способности поражать цель на расстоянии от 4,5 до 10 метров. Использование такого оружия позволяет избежать лишних жертв при задержание или аресте оказывающих сопротивление злоумышленников.

Об этом рассказывается в сюжете Станислава Мельничука с участием Алексея Билошицкого в программе «Полицейская волна» на «Espreso.tv» с разьяснением технических характеристиках оружия от Ярослава Вигула.

Таким образом МВД Украины активно и постоянно внедряют в работу передовые технологии мировые.

Національна поліція України отримала і почала освоєння і тренування із першими 200 спецзасобами електропровідної дії… Geplaatst door Artem Shevchenko op Donderdag 10 september 2020

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