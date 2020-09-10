Гудков: Россию ожидают серьезные потрясения

Путинский режим усилили давление на всех несогласных с властью. Страну могут ожидать политические или экономические потрясения уже этой осенью.

Российские власти, после «обнуления» президентских сроков нацлидера Владимира Путина отравления оппозиционера Алексея Навалного усилили репрессии против всех несогласных. Как сообщает оппозиционный политик Геннадий Гудков в своем Twitter, – этой осенью Россию ожидают серьезные потрясения.

«Судя по числу нарастающему количеству арестов, обысков и нападений на оппозицию, путинские жандармы решили полностью «зачистить» Россию от всех несогласных с Обнуленным», – пишет Гудков.

«Готовится смена власти? Новая война? Жесткий конфликт с НАТО? Обрушение экономики? Что-то произойдет осенью…», – подчеркнул он

Судя по числу нарастающему кол-ву арестов, обысков и нападений на оппозицию, путинские жандармы решили полностью «зачистить» Россию от всех несогласных с Обнуленным. Готовится смена власти? Новая война? Жесткий конфликт с НАТО? Обрушение экономики? Что-то произойдет осенью… — Геннадий Гудков (@gudkov_g) September 10, 2020

Напомним, что российский оппозиционер Алексей Навальный пришел в сознание и может говорить.

Отмечается, что оппозиционер полностью пришел в сознание. Он может говорить и помнит детали происходившего до потери сознания в самолете.

Полиция опасается нового нападения и усиливает охрану.