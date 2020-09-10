Навальный пришел в сознание и может говорить

Навальный пришел в сознание и теперь может говорить. Врачи угорозы, что нет угрозы физическому и психическому здоровью оппозиционера.

Российский оппозиционер Алексей Навальный пришел в сознание и может говорить, сообщает «Der Spiegel» в четверг, 10 сентября.

Отмечается, что оппозиционер полностью пришел в сознание. Он может говорить и помнит детали происходившего до потери сознания в самолете.

Полиция опасается нового нападения и усиливает охрану.

«Согласно информации «Bellingcat» и «Der Spiegel», Навальный снова может говорить и, вероятно, может вспомнить подробности потери сознания на борту самолета. Его заявления могут быть опасны для людей, стоящих за нападением», – говорится в сообщении.

По данным издания, если состояние Навального продолжит улучшаться, можно ожидать, что он будет принимать больше посетителей.

Также сообщается, что в связи с угрозой нового нападения, полиция в Берлине усилила охрану Навального в клинике «Charite».

«Управление государственной уголовной полиции Берлина ужесточило меры безопасности в отношении российского оппозиционного политика Алексея Навального. Это дает понять, что полиция в Берлине хочет предотвратить дальнейшие попытки убийства», – сообщает издание.

По данным издания, управление уголовной полиции Берлина увеличило число задействованных сотрудников и усилило меры контроля.

Помпео допускает причастность российских властей к отравлению Навального

Госсекретарь США ожидает от РФ скоординированных действий по привлечению виновных в отравлении Навального к ответственности.

Государственный секретарь США Майкл Помпео допускает причастность российских чиновников к отравлению оппозиционера Алексея Навального, сообщает Государственный департамент США со ссылкой на интервью Помпео.

«Есть большая вероятность того, что это исходило от высокопоставленных российских чиновников. Я думаю, что это плохо для русского народа. Я думаю, что это плохо для России», – заявил Госсекретарь.

По его словам, Европейский Союз и ряд других европейских стран ясно дали понять РФ, они ожидают от нее скоординированных действий по привлечению виновных в отравлении Навального к ответственности.

«Мы сделаем все возможное, чтобы прийти к выводу о том, кто еще несет ответственность», – отметил Помпео.

Впрочем, пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш в Twitter сообщила, что информация о значительном улучшении его состояния преувеличена.

«В связи с последними материалами об Алексее: о том, что он приходит в себя и реагирует на окружающих, мы сообщали еще в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей», – написала она.

В связи с последними материалами об Алексее: о том, что он приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали ещё в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) September 10, 2020

Ранее «Die Zeit» сообщил, что Навального отравили более опасным видом Новичка, и сделать это могли только спецслужбы РФ.

Яд не могли бы синтезировать обычные преступники. Это, по мнению издания, могут сделать только спецслужбы России.

При отравлении российского оппозиционера Алексея Навального использовался новый, более опасный тип яда Новичок. Политик должен был умереть в самолете.

Отмечается, что Навальный остался в живых только благодаря пилоту, который сразу же принял решение посадить самолет, и врачам, которые оперативно вкололи ему атропин.

По данным издания, операцию с использованием новейшего яда могли провести только спецслужбы Российской Федерации. Его просто не смогли бы синтезировать обычные преступники, а такая серьезная операция любой иностранной спецслужбы на территории РФ представляется «немыслимой» в условиях того, что за российским оппозиционером постоянно ведется слежка.

«Это оставляет только один правдоподобный вывод: именно Кремль отдал приказ убрать с дороги нежелательного политика», – говорится в сообщении.

Немецкие власти полагают, что один из агентов, который следил за Навальным, мог нанести яд на поверхность чашки, из которой пил чай оппозиционер, или же ядом побрызгали уже в готовый чай.

Напромним, ранее специалисты «Charite» вывели Навального из комы. Состояние отравленного российского политика улучшилось, но врачи предупреждают о возможных последствиях.

Бундесвер не может раскрывать подробности о результатах анализов Навального из-за режима секретности и вопросов безопасности Германии.