ФотоНовости

Конфликтовавший с Зеленским ветеран АТО умер

Денис Янтарь.

Умер ветеран ООС Денис Янтарь, который поссорился с Зеленским в Золотом. Он умер после курса химиотерапии, у него был рак крови.

Ушел из жизни глава областной организации партии Национальный корпус, ветеран АТО Денис Янтарь, который стал известен после словесной перепалки с президентом Украины Владимиром Зеленским на передовой в прошлом году, сообщил в Facebook глава Общественного совета при Министерстве по делам ветеранов Украины Дмитрий Шатровский.

Он отметил, что у Дениса Янтаря был рак крови.

«Последний раз, когда с ним разговаривали, он говорил, что ложится в больницу на лечение ноги, поэтому не может приехать на съезд Руха Ветеранов Украины, почетным членом которого является», – сообщил он.

Денис Янтарь.
Денис Янтарь.

Как сообщили «НикВести» со ссылкой на коллег активиста по Нацкорпусу, Денис Янтарь умер после курса химиотерапии.

Отмечается, что Денис Янтарь был активным участником революции Достоинства 2013-2014 годов. После начала войны он стал волонтером и помогал батальону «Азов». В августе 2014 года пошел служить на фронт. Участвовал в боях за Гранитное и Широкино.

Сьогодні поганий день. Сьогодні помер мій друг, мій однополчанин Денис Янтар.Людина дії, людина честі, людина слова….

Geplaatst door Дмитро Шатровський op Woensdag 9 september 2020

Напомним, в октябре прошлого года президент Зеленский посетил добровольческий батальон на участке разведения сил в Золотом. Во время общения с добровольцами Зеленский заявил, что местные жители хотят разведения сил, а украинские военные считают, что это будет небезопасно. Между Зеленским и Янтарем возник спор.

«Послушай, я президент этой страны, мне 42-й год. Я же не лох какой-то, я пришел к тебе и сказал: оружие убери. Ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит, и переводишь меня на другую тему», – сказал Зеленский.

На замечание собеседника, что Украина фактически соглашается на перемирие с террористическими организациями «ЛНР» и «ДНР», Зеленский ответил: «Мне пофиг, с кем будет подписано, нам надо территории вернуть и прекратить убийства».

Позже в штабе операции Объединенных сил открестились от добровольцев, с которыми общался Зеленский.

Источник POLITua

Тоже интересно
Новости

Дипломатический тупик Зеленского: США разочарованы украинским руководством

Новости

Турчинов требует остановить ползучую капитуляцию

Новости

Нацполиция осваивает новое нелетальное оружие

Новости

Коронавирус в Украине: заразились свыше 145 тысяч

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Дипломатический тупик Зеленского: США разочарованы украинским руководством

Турчинов требует остановить ползучую капитуляцию

Нацполиция осваивает новое нелетальное оружие

1 из 2 021