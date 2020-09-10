Коронавирус в Украине: заразились свыше 145 тысяч

В Украине продолжает свирепствовать эпидемия коронавируса. Общее количество заражений превысило 145 тысяч, количество смертей – 3 тысячи.

За сутки 9 сентября диагноз COVID-19 в Украине подтвердили 2 582 людям, 44 больных умерли, 1 174 пациентов выздоровели, свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

Всего за время пандемии коронавирусную болезнь обнаружили у 145 612 жителей Украины, из них 3 023 больных умерли, а 65 877 человек выздоровели. Сейчас с коронавирусом – 76 712 человек.

Больше всего новых случаев за 9 сентября зафиксировано в Харьковской области – 339, кроме того 6 пациентов с COVID-19 там умерли.

В Киеве зафиксировали 298 новых случаев и 4 летальных. Кроме того, в Киевской области – 95 случаев и 2 летальных.

Инфографика по эпидемии коронавируса в Украине. Инфографика по эпидемии коронавируса в Украине. Пред 1 из 2 След

В Тернопольской области – 251 новый больной, 4 пациента умерли.

Во Львовской области – 183 новых случая, 1 летальный.

В Ивано-Франковской области – 143 диагноза подтвердилось, 3 больных за сутки умерли.

В Хмельницкой области – 142 новых случая, 3 человека умерли.

В Черновицкой области – 134 новых заболевания, 2 пациентов умерли.

В Ровенской области – 130 новых случаев, 3 летальных.

В Винницкой области – 103 новых случая, без жертв.

В Днепропетровской области – 3 летальных случая, новых – 89.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге по эпидемической ситуации сообщил, что за последние сутки были госпитализированы 400 больных.

9 сентября было сделано 55 503 тестирования, из них рекордные 29 708 тестов методом ПЦР и 25 795 – методом ИФА.

Из тех, кто получил уже положительный результат в среду, было 178 детей и 157 медработников, а за все время пандемии болезнь обнаружили у 9 414 детей и 12 463 медработников.

Всего в мире, по состоянию на 10 сентября, зафиксировали 28 025 181 случай заболевания коронавирусом, сообщает Worldometer.

За прошедшие сутки в мире зафиксировано 10 333 новых случая и 696 новых смертей от заболевания.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Мексике (4 647 новых больных и 611 умерших).

В целом больше всего случаев заболевания коронавирусом обнаружено в США (более 6,5 миллионов), второе место занимает Индия (4,4 миллиона), третье – Бразилия (4,1 миллиона).

Украина находится на 24-м месте с 143 030 случаями.

Напомним, что темпы эпидемии в Украине не снижаются. За предшествующие сутки выявлено 2551 больных коронавирусной болезнью COVID-19 и 45 смертельных случаев. При этом выздоровели более тысячи пациентов.