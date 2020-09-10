Россия проведет учения в Беларуси без Сербии

Сербия отказалась от совместных с Россией учений в Беларуси. Министр обороны Вулин заявил, что Сербия находится «под ужасным давлением» со стороны ЕС.

Правительство Сербии приостановило все военные учения и все совместные военные действия со всеми международными партнерами на ближайшие шесть месяцев. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании правительства республики, говорится в сообщении Министерства обороны Сербии.

Министр обороны Александр Вулин заявил, что Республика Сербия находится «под ужасным и незаслуженным давлением» со стороны Евросоюза.

«Нас просят отказаться от запланированных военных учений с Беларусью ценой отказа от нашего европейского будущего и ценой еще большего давления на нашу политику, а также на наших людей в Косово, Метохии и Республике Сербской», – приводит пресс-служба Минобороны Сербии слова министра.

Вулин также подчеркнул, что Сербия является военно-нейтральной страной. Решение сербского правительства о приостановлении всех военных учений он объяснил необходимостью «сохранить позицию военного нейтралитета, избежать или, по крайней мере, уменьшить последствия активизации нападений на нашу страну, нашу политику и нашу экономику».

«В ближайший период мы не будем участвовать в любых учениях или военных действиях с НАТО, ОДКБ, Россией, США, Китаем, Европейским союзом, Востоком или Западом. Наше участие в миротворческих операциях будет пересмотрено и, при необходимости, приостановлено», – заявил министр Вулин.

Как известно Россия и Сербия должны были провести на территории Белоруси ежегодные тактические учения «Славянское братство-2020». Учения должны были пройти с 10 по 15 сентября на полигоне 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады под Брестом.

Военные Беларуси, РФ и Сербии должны были отработать вопросы совместных действий подразделений при выполнении задач по борьбе с терроризмом и проведут так называемые «антитеррористические тактические учения».

Учения «Славянское братство» проходят ежегодно на территориях стран-участниц. В прошлом году военные сборы проходили в Сербии.

В 2017 году учения прошли на белорусском полигоне «Брестский» с 6 по 14 июня. В них приняли участие более 1 тыс. военнослужащих России, Беларуси и Сербии, было задействовано 150 единиц русской и белорусской техники.

Украинский посол Игорь Кизим назвал учения «показательным фарсом», отметив, что они прошли без международного наблюдения. После этого его вызвали в МИД Беларуси для разъяснений.