Безводный мир: крымские бочки тоже оказались без воды

В оккупированном Крыму использовали проблему с водоснабжением населения для очередной коррупционной схемы распила бюджетных денег.

Оккупационные власти похоже Крыма использовали проблему с водоснабжением населения оккупированного полуострова для распила выделенных бюджетных денег. Как выяснили местные жители, установленные в Симферополе бочки для воды предназначены для исключительно для школ и детских садов, сообщает в Twitter аккаунт «RoksolanaToday&КрымUA».

«Неблагодарные жители Симферополя звонили и выясняли, зачем синие бочки установлены, если воды в них нету?», – говорится в сообщении.

«В Крымводе ответили, что синие бочки набираются только в садики, школы и другие учреждения, для населения они будут набираться после полной остановки воды по графику», – подчеркивается в сообщении.

Емкости для воды установленные в Симферополе. Поврежденная топором емкость для воды. Вот такого цвета и качества подается в водопроводную систему крымских городов, строго по графику. Вот такого цвета и качества подается в водопроводную систему крымских городов, строго по графику. Пред 1 из 4 След

Как выяснилось, в Симферополе установлено почти полторы сотни пустых бочек для воды. При этом вода подаваемая для населения в водопроводной системе города по строгому графику – не отвечает стандартам качества питьевой воды.

«В Симферополе поставили более 130 емкостей. Пустых. Попилили денеХ и все», – отмечают в сообщении.

«Прикол в чем-тут вода должна быть бесплатно, верно? А дерьмомуть по часам в Симферополе десь около 50 рэ куб», – подчеркивают в сообщении.

Неблагодарные жители Симферополя звонили и выясняли,зачем синие бочки установлены,если воды в них нету?

В Крымводе ответили, что синие бочки набираются только в садики, школы и другие учреждения, для населения они будут набираться ПОСЛЕ ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ ВОДЫ ПО ГРАФИКУ pic.twitter.com/UVU9Cir8FH — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) September 8, 2020

Так же сообщалось, что сразу после установки в Симферополе емкостей для воды часть из них была повреждена. Подозрения пали на местных «казаков» из «самообороны Крыма», которые таким образом хотят поучаствовать в «охране» этих емкостей.

«За первые сутки пробито топором 5 емкостей для воды, еще в одной сделано отверстие гвоздем. – «мєрша» Проценко», – говорится в сообщении.

«Думаю, это делают самооборонцы Аксенова и казаки, что б подвести основания к привлечению этих проходимцев к охране бочек за счет бюджета», – уточняют в сообщении.

В Симферополе поставили более 130 ёмкостей. Пустых.

Попилили денеХ и все.

Прикол в чем-тут вода должна быть бесплатно,верно?

А дерьмомуть по часам в Симферополе десь около 50 рэ куб. — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) September 9, 2020

При этои, Россия в оккупированном Крыму направляет дефицитную пресную воду в первую очередь на военные объекты, ограничивая ее подачу населению.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко, передает «Интерфакс-Украина».

«Россияне серьезно милитаризировали полуостров, насыщая его оружием, живой силой, строя новые военные мощности на полуострове и подавая воду в первую очередь на эти объекты. Они де-факто отбирают воду у простых людей, проживающих на временно оккупированной территории, и отдают ее на нужды собственной милитаристской машины», – сказал Яременко.

Он напомнил, что до российской оккупации воды на полуострове хватало даже в условиях засухи.

«Если бы воду не тратили на военные нужды оккупантов, мирному населению ее более чем хватало бы, ведь первопричиной вопроса воды является именно агрессия РФ и временная оккупация АРК в 2014 году», – отметил замминистра.

Он также привел результаты научных исследований, результаты которых, по его словам, подтверждают: питьевой воды в Крыму было бы более чем достаточно для нужд населения, если бы эта вода не использовалась на военные цели России.

Напомним, что неделю назад в оккупационной администрации Симферополя прошло расширенное совещание по вопросам обеспечения населения водой и охраны емкостей с водой.

При этом, подачу воды сократили до нескольких часов в день. Питьевую воду будут подавать утром с 6:00 до 9:00 и вечером с 18:00 до 21:00.