Лукашенко жонглирует делами Навального и вагнеровцев

Лукашенко пообещал «удивить» неопубликованной частью разговора» о Навальном. Главу Беларуси также поймали на манипуляциях по делу «вагнеровцев».

Главу Беларуси Александр Лукашенко, занимающий пять сроков подряд должность «президента Беларуси», пообещал удивить неопубликованной частью разговора «Ника и Майка» об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, сообщил главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, принимавший участие в интервью с Лукашенко.

Президент Беларуси настаивает на подлинности записи. При этом, по мнению белорусских спецслужб, в «перехваченном» разговоре участвуют «не поляк и американец, а, как считают специалисты, по акценту – это американцы».

«Я дословно не процитирую, но смысл передам сейчас. «Все, говорит, надо мной начали смеяться, но я вам скажу так: напрасно вы надо мной посмеялись, это очень серьезная история, и это не мы придумали. Мы развернули станцию в Гродно, она у нас снабжена суперсовременной техникой, у нас там работают суперпрофессиональные люди. Мы ее перехватили», – рассказал Бабаян, цитируя Лукашенко.

Лукашенко пообещал «удивить» неопубликованной частью разговора» о Навальном.

«Это только кусочек этой пленки. У нас есть, говорит, весь этот разговор, хотите послушать?… Но, говорит, я могу вам сказать, что это ерунда, это цветочки. Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки еще впереди», – добавил радиостанции «Говорит Москва», приводя другую цитату Лукашенко.

В то же время, Александра Лукашенко поймали на манипуляции касательно истинных намерений насчет российских боевиков ЧВК «Вагнера».

Несостыковку в заявлениях Лукашенко заметил журналист Игорь Соловей, опубликовав в своем Telegram-канале «Nachtigal» первоначальное объяснение выдачи боевиков России, и комментарий белорусского президента российским пропагандистам.

Так, изначально выдачу «вагнеровцев» России Лукашенко объяснил неявкой генпрокурора Украины в Минск по приглашению, а уже российским пропагандистам он заявил, что даже не собирался выдавать Украине боевиков.

«Сначала он говорит, что сама Украина не забрала вагнеровцев – генпрокурор не приехала (об этом передает его ТГканал «Пул первого» – скрин). А вчера российским топ-пропагандистам – что изначально не собирался отдавать их Украине», – заметил журналист.

«Я отправил своего сына, который работает советником по безопасности, чтобы он принес извинения перед этими людьми и спросил, куда они хотят уехать. Они сказали: «Мы хотим в Россию». И, собственно, они уехали», – заявил Лукашенко на встрече с пропагандистами Кремля.

Также он подчеркнул, что не выдал бы боевиков Украине, даже если бы Киев требовал этого.

«Так что верить Лукашенку на слово – себя не уважать», – резюмирует Игорь Соловей.

3 сентября президент Беларуси рассказал российскому премьер-министру Михаилу Мишустину о перехвате белорусской разведкой «интересного разговора» между Варшавой и Берлином, якобы доказывающего, что информация об отравлении российского оппозиционного политика Навального боевым веществом класса «Новичок» не соответствует действительности.

На записи – голоса двух людей, один из которых – «Ник» из Берлина, другой – «Майк» из Варшавы.

Напомним, что накануне Лукашенко устроил шабаш кремлевских пропагандистов в Минске. Глова Беларуси собрал на свое интервью представителей телеканалов «Russia Today», «Первого канала», «Россия 1» и радиостанции «Говорит Москва».