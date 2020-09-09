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Лукашенко жонглирует делами Навального и вагнеровцев

Александр Лукашенко.

Лукашенко пообещал «удивить» неопубликованной частью разговора» о Навальном. Главу Беларуси также поймали на манипуляциях по делу «вагнеровцев».

Главу Беларуси Александр Лукашенко, занимающий пять сроков подряд должность «президента Беларуси», пообещал удивить неопубликованной частью разговора «Ника и Майка» об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, сообщил главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, принимавший участие в интервью с Лукашенко.

Президент Беларуси настаивает на подлинности записи. При этом, по мнению белорусских спецслужб, в «перехваченном» разговоре участвуют «не поляк и американец, а, как считают специалисты, по акценту – это американцы».

«Я дословно не процитирую, но смысл передам сейчас. «Все, говорит, надо мной начали смеяться, но я вам скажу так: напрасно вы надо мной посмеялись, это очень серьезная история, и это не мы придумали. Мы развернули станцию в Гродно, она у нас снабжена суперсовременной техникой, у нас там работают суперпрофессиональные люди. Мы ее перехватили», – рассказал Бабаян, цитируя Лукашенко.
Лукашенко пообещал «удивить» неопубликованной частью разговора» о Навальном.

«Это только кусочек этой пленки. У нас есть, говорит, весь этот разговор, хотите послушать?… Но, говорит, я могу вам сказать, что это ерунда, это цветочки. Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки еще впереди», – добавил радиостанции «Говорит Москва», приводя другую цитату Лукашенко.

В то же время, Александра Лукашенко поймали на манипуляции касательно истинных намерений насчет российских боевиков ЧВК «Вагнера».

Несостыковку в заявлениях Лукашенко заметил журналист Игорь Соловей, опубликовав в своем Telegram-канале «Nachtigal» первоначальное объяснение выдачи боевиков России, и комментарий белорусского президента российским пропагандистам.

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Так, изначально выдачу «вагнеровцев» России Лукашенко объяснил неявкой генпрокурора Украины в Минск по приглашению, а уже российским пропагандистам он заявил, что даже не собирался выдавать Украине боевиков.

«Сначала он говорит, что сама Украина не забрала вагнеровцев – генпрокурор не приехала (об этом передает его ТГканал «Пул первого» – скрин). А вчера российским топ-пропагандистам – что изначально не собирался отдавать их Украине», – заметил журналист.

«Я отправил своего сына, который работает советником по безопасности, чтобы он принес извинения перед этими людьми и спросил, куда они хотят уехать. Они сказали: «Мы хотим в Россию». И, собственно, они уехали», – заявил Лукашенко на встрече с пропагандистами Кремля.

Опубликованный Игорем Соловьем скрин со словами Лукашенко.
Опубликованный Игорем Соловьем скрин со словами Лукашенко.

Также он подчеркнул, что не выдал бы боевиков Украине, даже если бы Киев требовал этого.

«Так что верить Лукашенку на слово – себя не уважать», – резюмирует Игорь Соловей.

3 сентября президент Беларуси рассказал российскому премьер-министру Михаилу Мишустину о перехвате белорусской разведкой «интересного разговора» между Варшавой и Берлином, якобы доказывающего, что информация об отравлении российского оппозиционного политика Навального боевым веществом класса «Новичок» не соответствует действительности.

На записи – голоса двух людей, один из которых – «Ник» из Берлина, другой – «Майк» из Варшавы.

Напомним, что накануне Лукашенко устроил шабаш кремлевских пропагандистов в Минске. Глова Беларуси собрал на свое интервью представителей телеканалов «Russia Today», «Первого канала», «Россия 1» и радиостанции «Говорит Москва».

Источник Говорит Москва Telegram-канале Nachtigal

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