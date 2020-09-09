Более половины украинцев уже разочарованы в выборах

Более половины украинцев считают, что после выборов для их города ничего не изменится. Чуть больше четверти граждан рассчитывают на улучшение ситуации.

По результатам социологического опроса, 59% украинцев планируют участвовать в местных выборах, при этом 56% опрошенных считают, что после выборов ситуация в их городе не изменится, свидетельствую результаты опроса соцгруппы «Рейтинг», проведенного 29 августа – 3 сентября

«59% отметили, что обязательно будут принимать участие в местных выборах 25 октября 2020. 19% отметили, что шансы на их участие составляют «50 на 50», 7% – высказались, что возможно придут на участки, 14% оценили свое участие в местных выборах как маловероятное», – говориться в сообщении.

«Относительно высокий уровень предвыборной мобилизации наблюдается среди старших», – уточняют социологи.

Инфографика по результатам социологического исследования. Инфографика по результатам социологического исследования. Инфографика по результатам социологического исследования. Пред 1 из 3 След

При этом 56% респондентов считают, что ситуация на региональном уровне после местных выборов не изменится. 27% ожидают улучшения, а 8% – ухудшение.

Опрос провела социологическая группа Рейтинг 29 августа – 3 сентября 2020 года методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера) среди 10000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Ошибка репрезентативности исследования не более 1%.

Напомним, что по данным социологического исследования Центра Разумкова, проведенного совместно с фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва», Зеленскому уже не доверяет почти половина украинцев. Наибольшим доверием пользуются военные и церковь.

ранее сообщалось, что спустя год после президентских выборов, и несмотря на явные провалы во внутренней и внешней политике, избиратели предпочитают Зеленского Порошенко.

Чуть менее чем 2/3 украинцев заявили, что не одобряют политику проводимую в стране и считают что ситуация развивается в неправильном русле.

Кроме того, украинцы считают, что о больных заботится скорее нынешний глава Минздрава Степанов, чем экс-министр Супрун.