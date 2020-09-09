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Более половины украинцев уже разочарованы в выборах

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Более половины украинцев считают, что после выборов для их города ничего не изменится. Чуть больше четверти граждан рассчитывают на улучшение ситуации.

По результатам социологического опроса, 59% украинцев планируют участвовать в местных выборах, при этом 56% опрошенных считают, что после выборов ситуация в их городе не изменится, свидетельствую результаты опроса соцгруппы «Рейтинг», проведенного 29 августа – 3 сентября

«59% отметили, что обязательно будут принимать участие в местных выборах 25 октября 2020. 19% отметили, что шансы на их участие составляют «50 на 50», 7% – высказались, что возможно придут на участки, 14% оценили свое участие в местных выборах как маловероятное», – говориться в сообщении.

«Относительно высокий уровень предвыборной мобилизации наблюдается среди старших», – уточняют социологи.

Инфографика по результатам социологического исследования.
Инфографика по результатам социологического исследования.
Инфографика по результатам социологического исследования.
Инфографика по результатам социологического исследования.
Инфографика по результатам социологического исследования.
Инфографика по результатам социологического исследования.
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При этом 56% респондентов считают, что ситуация на региональном уровне после местных выборов не изменится. 27% ожидают улучшения, а 8% – ухудшение.

Опрос провела социологическая группа Рейтинг 29 августа – 3 сентября 2020 года методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера) среди 10000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Ошибка репрезентативности исследования не более 1%.

Напомним, что по данным социологического исследования Центра Разумкова, проведенного совместно с фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва», Зеленскому уже не доверяет почти половина украинцев. Наибольшим доверием пользуются военные и церковь.

ранее сообщалось, что спустя год после президентских выборов, и несмотря на явные провалы во внутренней и внешней политике, избиратели предпочитают Зеленского Порошенко.

Чуть менее чем 2/3 украинцев заявили, что не одобряют политику проводимую в стране и считают что ситуация развивается в неправильном русле.

Кроме того, украинцы считают, что о больных заботится скорее нынешний глава Минздрава Степанов, чем экс-министр Супрун.

Источник Рейтинг

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