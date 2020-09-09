Тихановская: Благодарю россиян за поддержку беларусов

Тихановская обратилась к россиянам, заверяя их, что протесты в Беларуси «это не борьба против России». Она поблагодарила россиян за поддержку протестов.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала видеообращение к россиянам, где заверила, что борьба в Беларуси не направлена против России, сообщает Telegram-канал «Пул Первой»

«Российская пропаганда пытается максимально исказить то, что происходит в Беларуси. Я призываю вас не поддаваться влиянию этой лжи…», – заявила Тихановская.

«Ни на каком этапе это не была борьба против России, и уверена, не станет такой…», – настаивает она.

Далее кандидат в президенты на прошедших в Беларуси выборах Светлана Тихановская поблагодарила россиян за оказанную поддержку беларусским протестам. В частности, она «высоко оценивает» работу российских блогеров и журналистов освещающих события в Беларуси.

«Мы, Белорусы, очень признательны россиянам, которые уже поддерживают сопротивление народа незаконно удерживающему власть диктатору. Мы не забудем никакие из жестов или акций солидарности. Спасибо вам за это!», – подчеркнула Тихановская.

«Российские независимые журналисты и блогеры, отдельно благодарю вас за внимание к происходящему в нашей стране, за готовность разговаривать с простыми белорусами – и транслировать их мнения. Это правда помогает снижать эффект российской и белорусской пропаганды, мешает настроить наши народу друг против друга», – уточнила она.

В заключение своего выступления Тихановская призывает к сохранению «братских отношений» между двумя народами.

«Давайте не позволим пропаганде отравить взаимоотношения между дружественными народами, а необдуманным решениям политиков – ударить по интересам как Беларуси, так и России. Поддержите белорусский народ», – подчеркнула Тихановская.

По словам Тихановской, Лукашенко подошел к выборам 2020 не готовился и не имел поддержки. Она рассказала, что в Беларуси зафиксировали тысячи нарушений во время выборов.

Кроме того, Лукашенко отказался от международных наблюдателей, что свидетельствует о фальсификации.

Напомним, что 8 сентября Лукашенко дал большое интервью федеральным российским СМИ.

После начала протестов в Белоруси Лукашенко попросил помощи у Путина, в том числе военной. Также он вспомнил о дружественных отношениях «братских народов».

Недавно в Беларусь приезжал премьер России. Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко 14 сентября планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным.