Балух находится в больнице в тяжелом состоянии

Сильно избитый накануне, бывший политзаключенный Кремля, Балух до сих пор находится без сознания и подключен к аппарату ИВЛ.

Состояние бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха стабильно тяжелое, он находится на аппарате искусственной вентиляции легких и до сих пор без сознания, сообщила на своей странице в Facebook «Евросолидарности» Ирины Геращенко

«От врачей БСП, где находится В.Балух: «Пациент стабильно тяжелый. На аппарате ИВЛ, еще без сознания». К сожалению, пока такая неутешительная информация», – сообщила нардеп.

Ранее во вторник стало известно, что ночью сильно избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха.

Від лікарів ЛШД , де перебуває В. Балух:» Пацієнт стабільно важкий. На апараті ШВЛ, ще без свідомості .». На жаль , поки що така невтішна інформація. Geplaatst door Iryna Gerashchenko op Dinsdag 8 september 2020

Балуха нашли избитым на Гидропарке в Киеве без мобильного телефона и банковской карты. У него тяжелая травма головы, его оперируют.

Напомним, что ровно год назад, 7 сентября 2019-го, в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых – 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.

Позже Карпюка и Балуха взяли работать в офис украинского омбудсмена в Киеве.

А на местных выборах-2020 Балух присоединился к команде экс-президента Петра Порошенко.

4 августа 2017 года оккупанты приговорили крымчанина Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии и штрафу в 10 тысяч рублей, обвинив в якобы незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ. На самом деле, Балух просто вывесил флаг Украины над своим домом в крымском селе в декабре 2013 года.

А 5 июля 2018 года суд признал Балуха виновным еще и в избиении начальника изолятора временного содержания и приговорил к 5 годам лишения свободы и штрафу в 10 тысяч рублей. Хотя именно начальник СИЗО толкнул Балуха.