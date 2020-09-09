Франция отменила заседание с Россией из-за Навального

Франция отменила совместное с Россией заседание по вопросам безопасности. Запланированную встречу глав МИД и министров обороны двух стран перенесли.

Министерство иностранных дел Франции сообщило о переносе на неопределенный срок заседания франко-российского Совета сотрудничества по вопросам безопасности «в свете текущей ситуации», в том числе и из-за ситуации вокруг отравления оппозиционного политика Алексея Навального, сообщила официальный представитель МИД Франции Аньес фон дер Мюль, передает «Deutsche Welle».

«Учитывая текущие обстоятельства», было принято решение перенести заседание франко-российского Совета сотрудничества по вопросам безопасности», – сказала она на пресс-конференции.

Подробностей о причинах переноса двусторонней встречи МИД Франции не назвал, но отметил, что имел место диалог с российской стороной на эту тему.

Как пишут информационные агентства, заседание было назначено на 14 сентября. Новую дату французы не предложили.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европейский Союз должен выработать общий ответ на отравление российского оппозиционера Алексея Навального, а глава комитета бундестага по вопросам внешней политики Норберт Реттген указывал, что Германия и Франция должны прекратить действовать в одиночку в отношениях с Россией.

Комментируя дискуссию о возможных санкциях в отношении РФ после отравления Навального, он заявил, что единая европейская стратегия в отношении России может появиться только в том случае, если Германия и Франция откажутся от своих единоличных усилий в этом направлении.

В частности, политик считает, что Франция не должна больше полагаться на двустороннее стратегическое партнерство с Россией, а Германия, которая ранее одобрила проект строительства газопровода «Северный поток – 2», должна отказаться от него.

Напомним, 7 сентября берлинская клиника «Шарите» сообщила, что состояние здоровья Навального улучшилось, и его вывели из искусственной комы.

Процедура искусственной вентиляции легких постепенно прекращается. По словам медиков, Навальный реагирует на вербальные раздражители. Однако долгосрочные последствия отравления еще слишком рано оценивать, подчеркнули врачи.

20 августа Навальному стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой увезли в больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и подключен к аппарату ИВЛ.

Два дня РФ не давала разрешения на перевод Навального за границу на лечение, а 22 августа он был транспортирован в Германию.

Специалисты немецкой клиники Charite уверены, что Навальный был отравлен. Позже лаборатория вооруженных сил Германии установила, что Навального отравили боевым веществом класса «Новичок».

Перед этим российские врачи назвали «основной рабочий диагноз» и заявляли, что отравления не было.

Меркель прокомментировала заявление немецких специалистов и заявила, что Навальный стал жертвой преступления, потому что его «хотели заставить замолчать». Она сделала по России жесткое заявление, но при этом выступила в защиту газопровода «Северный поток-2».

3 сентября сенатор США Коттон призвал Германию остановить строительство газопровода, чтобы привлечь россиян к ответственности за отравление Навального. К этому призыву присоединились Украина и Польша.