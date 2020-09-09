Коронавирус в Украине: темпы эпидемии не снижаются

В Украине за сутки выявлено 2551 больных коронавирусной болезнью COVID-19 и 45 смертельных случаев. При этом выздоровели более тысячи пациентов.

За минувшие сутки, 8 сентября, в Украине подтвердили 2551 случаев заболевания COVID-19, 45 человек умерли, свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

Всего в Украине 143 030 человек больных COVID-19.

Выздоровели за предыдущие сутки 1157 человек.

Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Пред 1 из 2 След

Статистика в регионах:

▪ Винницкая область – 4503 случая;

▪ Волынская область – 6015 случаев;

▪ Днепропетровская область – 2923 случая;

▪ Донецкая область – 1762 случая;

▪ Житомирская область – 3879 случаев;

▪ Закарпатская область – 8277 случаев;

▪ Запорожская область – 2041 случай;

▪ Ивано-Франковская область – 10 659 случаев;

▪ Кировоградская область – 870 случаев;

▪ Киев – 15 821 случай;

▪ Киевская область – 6459 случаев;

▪ Львовская область – 16 269 случаев;

▪ Луганская область – 480 случаев;

▪ Николаевская область – 1714 случаев;

▪ Одесская область – 8 827 случаев;

▪ Полтавская область – 1 018 случаев;

▪ Ровенская область – 9 943 случая;

▪ Сумская область – 2143 случая;

▪ Тернопольская область – 7824 случая;

▪ Харьковская область – 11 493 случая;

▪ Херсонская область – 538 случаев;

▪ Хмельницкая область – 3 355 случаев;

▪ Черновицкая область – 11 581 случай;

▪ Черкасская область – 2 121 случай;

▪ Черниговская область – 2 515 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на 9 сентября в мире зарегистрировали 247 058 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Умерли за сутки – 4 483 человека, свидетельствуют данные Worldometers.

Всего в мире зафиксировано 27 738 653 случая инфицирования. От осложнений заболевания умерли 901 866 человек. Успешно преодолели болезнь и вылечились – 19,8 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений – США, Индия, Бразилия, Россия и Перу.

Больше всего больных корнавирусом в США – 6 514 231, в Индии – 4 367 436, в Бразилии – 4 165 124, в России – 1 035 789, в Перу – 696 190.

Лидерами по количеству летальных исходов являются США -194 032; Бразилия – 127 517; Индия – 73 923; Мексика – 67 781 и Великобритания – 41 586.

Напомним, что за предыдущие сутки в Украине умерло наибольшее количество пациентов с коронавирусом с начала эпидемии. За сутки выявили 2 411зараженного, 940 пациентов выздоровели.