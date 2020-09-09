Коронавирус в Украине: темпы эпидемии не снижаются

В Украине за сутки выявлено 2551 больных коронавирусной болезнью COVID-19 и 45 смертельных случаев. При этом выздоровели более тысячи пациентов.
За минувшие сутки, 8 сентября, в Украине подтвердили 2551 случаев заболевания COVID-19, 45 человек умерли, свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.
Всего в Украине 143 030 человек больных COVID-19.
Выздоровели за предыдущие сутки 1157 человек.
Статистика в регионах:
▪ Винницкая область – 4503 случая;
▪ Волынская область – 6015 случаев;
▪ Днепропетровская область – 2923 случая;
▪ Донецкая область – 1762 случая;
▪ Житомирская область – 3879 случаев;
▪ Закарпатская область – 8277 случаев;
▪ Запорожская область – 2041 случай;
▪ Ивано-Франковская область – 10 659 случаев;
▪ Кировоградская область – 870 случаев;
▪ Киев – 15 821 случай;
▪ Киевская область – 6459 случаев;
▪ Львовская область – 16 269 случаев;
▪ Луганская область – 480 случаев;
▪ Николаевская область – 1714 случаев;
▪ Одесская область – 8 827 случаев;
▪ Полтавская область – 1 018 случаев;
▪ Ровенская область – 9 943 случая;
▪ Сумская область – 2143 случая;
▪ Тернопольская область – 7824 случая;
▪ Харьковская область – 11 493 случая;
▪ Херсонская область – 538 случаев;
▪ Хмельницкая область – 3 355 случаев;
▪ Черновицкая область – 11 581 случай;
▪ Черкасская область – 2 121 случай;
▪ Черниговская область – 2 515 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По состоянию на 9 сентября в мире зарегистрировали 247 058 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Умерли за сутки – 4 483 человека, свидетельствуют данные Worldometers.
Всего в мире зафиксировано 27 738 653 случая инфицирования. От осложнений заболевания умерли 901 866 человек. Успешно преодолели болезнь и вылечились – 19,8 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений – США, Индия, Бразилия, Россия и Перу.
Больше всего больных корнавирусом в США – 6 514 231, в Индии – 4 367 436, в Бразилии – 4 165 124, в России – 1 035 789, в Перу – 696 190.
Лидерами по количеству летальных исходов являются США -194 032; Бразилия – 127 517; Индия – 73 923; Мексика – 67 781 и Великобритания – 41 586.
Напомним, что за предыдущие сутки в Украине умерло наибольшее количество пациентов с коронавирусом с начала эпидемии. За сутки выявили 2 411зараженного, 940 пациентов выздоровели.