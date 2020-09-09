Почему Колесникову выдворяли в Украину

Стало известно, почему Колесникову хотели вывезти в Украину. По словам Родненкова, спецоперация по выдворению оппозиционеров проходила «очень сумбурно».

Белорусские силовики выбрали Украину для выдворения оппозиционных деятелей Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова из-за отсутствия у последних Шенгенской визы. Родненков и Кравцов рассказали об этом в интервью «Левому Берегу».

«Основная задача была вывезти Марию за границу, чтобы тем самым дискредитировать ее намерения. Обычно для организации подобной провокации избираются страны Евросоюза», – заявил Иван Кравцов.

«Но у нас с Антоном просто не было национальной Шенгенской визы, которую сейчас требуют от белорусов для пересечения границы в связи с пандемией коронавируса. Как я понимаю, согласно плану спецслужб, мы должны были вывозить Колесникову на своем автомобиле. Исходя из того, что у нас виз не было, была выбрана украинская сторона», – уточнил он.

По словам Антона Родненкова, спецоперация по выдворению оппозиционеров проходила «очень сумбурно».

«В день похищения ко мне подходили силовики и уточняли информацию о наличии у меня Шенгенской визы. У меня были документы на Эстонию. Поэтому они узнавали: могу ли я ехать в Эстонию, каким образом вообще в Эстонию можно добраться?», – сказал Родненков

«Было видно, что они сами до конца не были уверены, в каком направлении нас сопровождать. Все делалось впопыхах, наскоро», – добавил он.

Он уточнил, что в Россию их не вывезли потому, что это противоречило бы пропагандистской повестке дня со стороны государственных СМИ Беларуси, которые утверждают, что за протестами в стране стоит Запад.

Напомним, информация о том, что с Кравцовым и Родненковим была утрачена связь, появилась 7 сентября после сообщения о похищении одного из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой в центре Минска.

Утром 8 сентября государственное СМИ Беларуси «БелТА» заявило, что Колесникову вроде бы задержали при попытке пересечь границу с Украиной. В белорусской пограничной службе также заявили, что она якобы пыталась сделать это незаконно.

В Государственной пограничной службе заявили, что Колесникова не прибывала в украинские пограничные пункты пропуска, а также что Родненков и Кравцов проходили необходимые меры пограничного контроля.

СМИ сообщили, что Колесникова порвала свой паспорт, чтобы ее принудительно не отправили из Беларуси в Украину.

О том, что Колесникова умышленно сделала невозможным свой выезд за границу, сообщил и заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко: «Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси из-за того, что эта смелая женщина сделала действия по предотвращению ее перемещения через границу».

Он добавил, что Родненков и Кравцов также выехали из Беларуси «не по своей воле». Впоследствии в Госпогранслужбе Украины также сообщили, что Родненкова и Кравцова пропустили на территорию Украины.