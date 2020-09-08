Отлетался: пропагандистский поисковик «Спутник» утонул

Российский связь оператор «Ростелеком» закрыл проект национальной поисковой машины «Спутник», еще в 2017 году признанный провальным.

Компания «Ростелеком» закрыла проект «Спутник», который разрабатывался ею в качестве государственной поисковой системы и еще в 2017 году был признан провальным. На прекращение работы «Спутника» в понедельник, 8 сентября, обратило внимание российское издание «CNews».

С официального сайта «Спутника» исчезла строка для ввода поисковых запросов, но остались ссылки на другие проекты компании ООО «Поисковый портал «Спутник». Среди прочего, там существует возможность поиска по внешним и внутренним источникам данных для организаций «с функцией машинного обучения на программном обеспечении отечественного производства». Корпоративный поиск распространяется на коммерческой основе.

Между тем, как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Ростелекома», ООО «ПП «Спутник» продолжает полноценно работать как дочерняя компания госоператора. Об изменении стратегии «Спутника» сообщалось несколько лет назад, указал далее собеседник агентства.

Поисковик «Спутник» начал работу в мае 2014 года, но не получил распространения среди пользователей. С момента ее появления в Рунете высказывались сомнения в необходимости трат на продукт, который будет вынужден конкурировать с поисковиками признанных мировых лидеров. Однако и после публикаций о расходах в 2 млрд рублей представители «Ростелекома» назвали эти затраты вполне оправданными.

В 2017 году «Ростелеком», крупнейшим акционером которого является российское государство, признал неудачной попытку создать российский государственный поисковый портал.

По данным LiveInternet, у sputnik.ru не было даже 1% поискового рынка русскоязычного интернета. В апреле 2017 года число переходов со «Спутника» на другие сайты Рунета составило 100 823, в то время как у лидеров рынка – «Яндекса» и российской версии Google – они исчисляются миллиардами.

Напомним, что в конце прошлого года в России провели испытания «Чебурнета». Минкомсвязи протестировало возможность изолировать российскую телекоммуникационную сеть от глобального Интернета.