Лукашенко устроил шабаш кремлевских пропагандистов

Лукашенко собрал на интервью в Минске представителей телеканалов «Russia Today», «Первого канала», «Россия 1» и радиостанции «Говорит Москва».

Глава Беларуси Александр Лукашенко дает интервью “ведущим российским СМИ”, передает государственное информагентство «БелТА».

Мероприятие проходит во Дворце Независимости в Минске.

На интервью к Лукашенко приехали главный редактор прокремлевского пропагандистского телеканала «Russia Today» Маргарита Симоньян, корреспондент «Первого канала» Антон Верницкий, ведущий программы «Вести» на телеканале «Россия 1» Евгений Рожков, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.

Вчера Кремль анонсировал визит Лукашенко в Россию в ближайшее время.

Фото со встречи Лукашенко с российскими пропагандистами. Фото со встречи Лукашенко с российскими пропагандистами. Фото со встречи Лукашенко с российскими пропагандистами. Фото со встречи Лукашенко с российскими пропагандистами. Фото со встречи Лукашенко с российскими пропагандистами. Фото со встречи Лукашенко с российскими пропагандистами. Пред 1 из 6 След

Напомним, Россия и Беларусь договорились о создании Союзного государства «на основе независимости стран» – это надгосударственное объединение с организацией единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространств.

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