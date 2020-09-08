Оккупанты продлили арест крымчанину Приходько

Суд в российском Ростове-на-Дону продлил арест украинскому активисту Олегу Приходько. Меру пресечения продлили еще на три месяца.

Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону 7 сентября на три месяца продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для украинского активиста Олега Приходько, сообщает общественное объединение «Крымская Солидарность».

Отмечается, что адвокат ходатайствовал о рассмотрении доказательств защиты, но судья перенес их рассмотрение на 16 сентября, «ввиду необходимости освободить зал суда для других подсудимых».

На судебном заседании присутствовал консул Украины в Ростове-на-Дону Юрий Довгуля.

«Судьи вернулись после совещания, повторно зачитав обвинения подсудимому. Продолжение мер пресечения на три месяца было утверждено, поскольку суд считает, что Приходько может скрываться, а также является угрозой для свидетелей и общества», – говорится в сообщении.

«Его возраст, состояние здоровье и наличие семьи не являются достаточными основаниями для прекращения пребывания Приходько под стражей», – отмечают в сообщении, уточняя сто возраст Приходько – 61 год.

Напомним, Олега Приходько задержали 9 октября после обыска в его доме в поселке Орехово Сакского района. В его гараже якобы обнаружили тротиловую шашку с запалом для ручных гранат в металлической оболочке из-под огнетушителя с поражающими элементами в виде сварочных электродов. Приходько утверждает, что все это ему подбросили.

Его подозревают в подготовке подрыва здания городской администрации города Саки. По версии обвинения, Приходько изготовил взрывное устройство, чтобы подорвать городскую администрацию Сак с целью повлиять на органы власти, чтобы те приняли решение о вхождении Крыма в состав Украины. Против него возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ (подготовка теракта) и по статье 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ).

Приходько свою вину отрицает и считает это дело политическим преследованием за его проукраинскую позицию.