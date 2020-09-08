Пойманному подрывнику аммиачных баков дали 10 лет

Диверсанта, собиравшегося взорвать резервуары с аммиаком на Луганщине, отправили за решетку на 10 лет. Боевик был завербован сотрудниками ФСБ РФ.

Контрразведчики СБУ задержали агента вражеской спецслужбы 7 июля 2020. Он готовился к теракту – доставал из заранее заготовленного схрон 2 гранатомета РПГ-22. Из них планировал осуществить выстрелы по емкостях с аммиаком на территории ЧАО «Северодонецкое объединение «Азот», сообщает пресс-служба СБУ.

«К тому времени в хранилище находилось примерно 4500 тонн жидкого аммиака. По заключению экспертов, нарушение целостности хранилища привело бы к заражению территории площадью более 1200 квадратных километров. Она охватывает ориентировочно 35 населенных пунктов с населением более полумиллиона человек», – говорится в сообщении.

Выполняя поставленную спецслужбой задачу совершения диверсии на территории Луганской области, он пересек линию разграничения и прибыл в г. Северодонецк, где в условленном хранилище взял заранее приготовленные средства поражения – две единицы РПГ-22.

Фото опубликованные СБУ. Фото опубликованные СБУ. Фото опубликованные СБУ. Фото опубликованные Офисом генерального прокурора. Фото опубликованные Офисом генерального прокурора. Фото опубликованные Офисом генерального прокурора. Пред 1 из 6 След

Диверсант планировал осуществить подрыв двух резервуаров с аммиаком на территории ЧАО «Северодонецкое объединение «Азот», отнесенного к объектам 1 степени химической опасности. Целью диверсии было причинение экологической катастрофы и массовое уничтожение жителей Луганской области.

«Также установлено, что в 2014-2018 годах диверсант в составе различных пророссийских бандформирований, так называемых «комендатуры ЛНР», «пограничной службы ЛНР», «15 БТЕ СССР Брянка», дежуривший на блокпостах, вел разведку, участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС», – отмечают в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями третьего управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Прокуроры управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области доказали в суде вину гражданина Украины, который, выполняя задание кураторов из ФСБ РФ, пытался совершить диверсию на территории ЧАО «Северодонецкое объединение «Азот».

Об это информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.

«Северодонецкий городской суд Луганской области признал его виновным в подготовке к совершению диверсии, неоконченном покушении на государственную измену, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования и приобретении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 14, ст. 113, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263 УК Украины) и по совокупности преступлений назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества», – сказано в сообщении.

Прокурорами в ходе судебного разбирательства доказано, что гражданин Украины проходил военную службу в рядах так называемой «народной милиции ЛНР» и с 2018 года был завербован сотрудниками ФСБ РФ.

На данный момент приговор суда не вступил в законную силу, поскольку идет срок апелляционного обжалования.