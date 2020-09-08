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Пойманному подрывнику аммиачных баков дали 10 лет

ЧАО «Северодонецкое объединение «Азот»

Диверсанта, собиравшегося взорвать резервуары с аммиаком на Луганщине, отправили за решетку на 10 лет. Боевик был завербован сотрудниками ФСБ РФ.

Контрразведчики СБУ задержали агента вражеской спецслужбы 7 июля 2020. Он готовился к теракту – доставал из заранее заготовленного схрон 2 гранатомета РПГ-22. Из них планировал осуществить выстрелы по емкостях с аммиаком на территории ЧАО «Северодонецкое объединение «Азот», сообщает пресс-служба СБУ.

«К тому времени в хранилище находилось примерно 4500 тонн жидкого аммиака. По заключению экспертов, нарушение целостности хранилища привело бы к заражению территории площадью более 1200 квадратных километров. Она охватывает ориентировочно 35 населенных пунктов с населением более полумиллиона человек», – говорится в сообщении.

Выполняя поставленную спецслужбой задачу совершения диверсии на территории Луганской области, он пересек линию разграничения и прибыл в г. Северодонецк, где в условленном хранилище взял заранее приготовленные средства поражения – две единицы РПГ-22.

Фото опубликованные СБУ.
Фото опубликованные СБУ.
Фото опубликованные СБУ.
Фото опубликованные СБУ.
Фото опубликованные СБУ.
Фото опубликованные СБУ.
Фото опубликованные Офисом генерального прокурора.
Фото опубликованные Офисом генерального прокурора.
Фото опубликованные Офисом генерального прокурора.
Фото опубликованные Офисом генерального прокурора.
Фото опубликованные Офисом генерального прокурора.
Фото опубликованные Офисом генерального прокурора.
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Диверсант планировал осуществить подрыв двух резервуаров с аммиаком на территории ЧАО «Северодонецкое объединение «Азот», отнесенного к объектам 1 степени химической опасности. Целью диверсии было причинение экологической катастрофы и массовое уничтожение жителей Луганской области.

«Также установлено, что в 2014-2018 годах диверсант в составе различных пророссийских бандформирований, так называемых «комендатуры ЛНР», «пограничной службы ЛНР», «15 БТЕ СССР Брянка», дежуривший на блокпостах, вел разведку, участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС», – отмечают в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями третьего управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

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Прокуроры управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области доказали в суде вину гражданина Украины, который, выполняя задание кураторов из ФСБ РФ, пытался совершить диверсию на территории ЧАО «Северодонецкое объединение «Азот».

Об это информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.

«Северодонецкий городской суд Луганской области признал его виновным в подготовке к совершению диверсии, неоконченном покушении на государственную измену, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования и приобретении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 14, ст. 113, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263 УК Украины) и по совокупности преступлений назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества», – сказано в сообщении.

Прокурорами в ходе судебного разбирательства доказано, что гражданин Украины проходил военную службу в рядах так называемой «народной милиции ЛНР» и с 2018 года был завербован сотрудниками ФСБ РФ.

На данный момент приговор суда не вступил в законную силу, поскольку идет срок апелляционного обжалования.

Источник СБУ Пресс-служба Офиса генерального прокурора

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