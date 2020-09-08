Саакашвили милостиво согласился стать новым премьером
Саакашвили согласился стать «переходным» премьером Грузии. Свое решение Саакашвили объяснил тем, что хочет помочь грузинскому народу «выйти из кризиса».
Глава исполнительного комитета Национального совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ответил на предложение оппозиции стать кандидатом в премьер-министры Грузии.
В своем фейсбуке Саакашвили заявил, что согласился занять пост премьера в случае победы объединенной грузинской оппозиции на парламентских выборах.
При этом он отметил, что согласен быть «переходным премьером» – только на стабилизационный период.
«Безусловно, я хочу помочь моему грузинскому народу выйти из кризиса. Поэтому я объявил, что согласен быть переходным премьер-министром не на полный срок, а на стабилизационный период, пока нам не удастся преодолеть глубокий кризис, в котором сейчас находится Грузия», – пояснил Саакашвили.
Саакашвили добавил, что продолжает выполнять свои функции главы исполкома Нацсовета реформ в Украине.
«Мы готовимся к очередному заседанию Нацсовета. Мы предложим на заседании комплексные реформы недропользования, подключения к электричеству, судебную реформу и реформу ГАСИ. Кроме того, вскоре парламент рассмотрит предложенные нами ранее реформы таможни и приватизации, а также введение налога на выведенный капитал», – рассказал он.
Саакашвили подчеркнул, что для него «судьбы Украины и Грузии неразделимы. Я не выбираю между двумя странами».
Напомним, 27 августа бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Саакашвили сообщил, что он решил вернуться в Грузию. Впоследствии он добавил, что «активно включился в грузинскую предвыборную кампанию».
Парламентские выборы в Грузии состоятся в конце октября.
Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани, комментируя решение Саакашвили, отметила, что будет приветствовать его возвращение на родину, поскольку его «ждет грузинская тюрьма».
В 2004-2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. После окончания второй каденции он покинул страну. В Грузии против него возбуждены уголовные дела, в частности, его заочно приговорили к 6 годам тюрьмы. Летом 2014-го Грузия объявила Саакашвили в розыск.
Позже Саакашвили получил украинский паспорт, а в 2015-2016 годах возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. В 2017 году пятый президент Петр Порошенко прекратил украинское гражданство Саакашвили из-за указания ложных данных в анкете, однако в 2019 году шестой президент Владимир Зеленский своим указом его вернул.
7 мая 2020 года Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ, который он переименовал в Офис простых решений и результатов. Саакашвили также заявил, что Украину «нужно вытаскивать из болота». А сделать это, по его мнению, может только Зеленский.