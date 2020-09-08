Госпогранслужба: Колесникова в Украине не появлялась

Член КСО Беларуси Колесникова не прибывала в пограничные пункты Украины. Ее коллеги Родненков и Кравцов проходят пограничный контроль.

Член Координационного Совета Мария Колесникова, сообщение о похищении которой появилось 7 сентября, не прибывала в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного контроля, сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии «Левому Берегу».

Члены Координационного совета по трансферу власти в Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов прибыли в один из украинских пунктов пропуска в Киевской области для въезда в Украину.

«Они проходят необходимые процедуры пограничного контроля в соответствии с законодательством, определяющим порядок пересечения государственной границы», – сообщил Демченко.

Въезд иностранцев в Украину запрещен до 28 сентября, однако для граждан Беларуси действуют преференции.

Члены Координационного совета по трансферу власти в Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов в ночь на 7 сентября бежали за границу. Сейчас они находятся на территории Украины.

Об этом сообщают государственное информагентство Белоруссии «БелТА».

«Их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе», – передает информагентство.

«БелТА» также обнародовала заявление Ивана Кравцова о выезде из Беларуси. На видео член Координационного совета белорусской оппозиции Кравцов утверждает, что оставляет Беларусь «на время».

«TuT.by» цитирует официального представителя Госпогранкомитета Беларуси Антона Бычковского, который утверждает, что 8 сентября, в начале пятого утра Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова «прошли пограничный контроль в пункте пропуска Александровка и выбыли в сторону Украины».

Позже стало известно, что одна из лидеров оппозиции в Беларуси Мария Колесникова, сообщение о похищении которой появилось вчера, порвала паспорт, чтобы ее принудительно не вывезли в пограничные пункты Украины.

Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на собственные источники.

«При попытке фактической депортации она порвала паспорт, поэтому не могла быть пропущена пограничниками на территорию Украины», – сообщили источники.

О том, что Колесникова умышленно сделала невозможным свой выезд за границу, сообщил и заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко: «Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому что эта смелая женщина совершила действия по предотвращению ее перемещения через границу».

Напомним, что утром 7 сентября очевидец сообщила, что неизвестные в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Позже стало известно, что в квартире Ивана Кравцова провели обыск.

Вечером родные Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении. В милиции заявление приняли.

Утром 8 августа государственное СМИ Беларуси БЕЛТА заявило, что Колесникова якобы была задержана при попытке пересечения границы с Украиной. В белорусской пограничной службе также заявили, что Колесникова якобы незаконно пыталась пересечь границу.