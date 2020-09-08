В РФ запустили производство недоделанной вакцины

В России первую партию вакцины от коронавируса запустили в публичный оборот. В ближайшее время должна начаться массовая вакцинация населения из групп риска.

Минздрав России объявил о выпуске в публичный оборот первой партии вакцины от коронавирусной инфекции «Sputnik V» производства НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, сообщает российский «Интерфакс».

«Первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак»(Sputnik V), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, была испытана по качеству в лабораториях Росздравнадзора и выпущена в публичный оборот», – сообщили в пресс-службе ведомства в ночь на вторник, 8 сентября.

Там добавили, что в ближайшее время ожидаются поставки первых партий вакцины в регионы. После этого должна начаться массовая вакцинация населения из групп риска.

Напомним, что о регистрации «первой в мире вакцины от коронавируса» 11 августа заявил президент России Владимир Путин. Он заверил, что препарат «формирует стойкий иммунитет» и «прошел все необходимые проверки», а также что прививку этой вакциной успешно сделала одна из его дочерей.

Уже 15 августа Минздрав РФ сообщил о начале ее производства. Однако во Всемирной организации здравоохранения сдержанно высказались по поводу российской вакцины. По словам представителя ВОЗ, данные о ее безопасности и эффективности необходимо тщательно проверить.

Российская Ассоциация организаций по клиническим исследованиям ранее призвала Минздрав РФ отложить государственную регистрацию вакцины, которую разработали в центре имени Гамалеи. Представители фармрынка отметили, что новый препарат еще «не завершил тестирование с участием даже сотен людей, не говоря уже о необходимых в третьей фазе нескольких тысячах участников».

По подсчетам ВОЗ, стоимость вакцины от COVID-19 для всех людей на Земле составит более 100 миллиардов долларов.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что вакцина от коронавируса COVID-19, разработанная китайской компанией, ориентировочно будет стоить 1 тыс. гривен.