Коронавирус в Украине: установлен антирекорд смертности

В Украине за сутки умерло наибольшее количество пациентов с коронавирусом с начала эпидемии. За сутки выявили 2 411зараженного, 940 пациентов выздоровели.

В Украине в течение 7 сентября умерли 57 пациентов с коронавирусом. Это самый высокий суточный показатель смертности с начала эпидемии, свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

За сутки коронавирус подтвердили у 2 411 человек, 940 пациентов выздоровели.

С начала пандемии в Украине выявлено 140 479 случаев коронавирусной инфекции, из них 2 934 летальных.

По состоянию на утро 8 сентября 73 999 человек болеют, 63 546 выздоровели.

Самый высокий суточный прирост заболеваемости зафиксирован в Киеве (235 случаев), Харьковской (230), Одесской (196), Львовской (192) и Тернопольской (190) областях.

Больше всего летальных случаев, связанных с COVID-19, – в Одесской области. За прошедшие сутки там погибли 11 больных с коронавирусом. В Харьковской области зафиксировано 6 смертей от осложнений COVID-19, пять – во Львовской, по четыре летальных случая – в Киеве и в Хмельницкой области.

Статистика в регионах:

Инфографика по заболеваемости коронавирусом. Инфографика по заболеваемости коронавирусом. Инфографика по заболеваемости коронавирусом. Пред 1 из 3 След

• Винницкая обл. – 4450 (+44);

• Волынская обл. – 5943 (+60);

• Днепропетровская обл. – 2843 (+76);

• Донецкая обл. – 1675 (+45);

• Житомирская обл. – 3812 (+66);В России первую партию вакцины от коронавируса запустили в публичный оборот

В ближайшее время должна начаться массовая вакцинация населения из групп риска

• Закарпатская обл. – 8180 (+89);

• Запорожская обл. – 1981 (+50);

• Ивано-Франковская обл. – 10508 (+160);

• Кировоградская обл. – 867 (+9);

• Киев – 15511 (+235);

• Киевская обл. – 6370 (+92);

• Львовская обл. – 16073 (+192);

• Луганская обл. – 448 (+14);

• Николаевская обл. – 1690 (+25);

• Одесская обл. – 8721 (+196);

• Полтавская обл. – 997 (+24);

• Ровенская обл. – 9860 (+98);

• Сумская обл. – 2070 (+107);

• Тернопольская обл. – 7580 (+190);

• Харьковская обл. – 11 202 (+230);

• Херсонская обл. – 518 (+18);ъ

• Хмельницкая обл. – 3253 (+58);

• Черновицкая обл. – 11431 (+159);

• Черкасская обл. – 2046 (+96);

• Черниговская обл. – 2450 (+78).

Напомним, что в Украине за воскресенье было выявлено 2174 больных коронавирусом, смертность составила – 31 человек, лидеры по числу зараженных стали – Киев и Львовщина.

В сентябре в Украине уже трижды фиксировали рекордное количество новых случаев. 1 сентября зарегистрировали 2 495 инфицированных, 3 сентября – 2 723, 4 сентября – 2 836.