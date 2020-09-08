Перемирие на Донбассе обсудят в «нормандском формате»

Кулеба заявил, что нарушение Россией перемирия на Донбассе и гибель украинских бойцов обсудят советники лидеров «нормандской четверки».

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что встреча советников лидеров стран «нормандского формата» остается в графике. Кулеба рассказал об этом в эфире «Свобода слова» на «ICTV».

Одним из вопросов для обсуждения станет гибель украинских военных во время «тишины» на Донбассе.

«По состоянию на сейчас встреча советников остается в графике. К ней Украина очень тщательно готовится. Безусловно, гибель наших солдат будет одним из тех вопросов, которые будут жестко обсуждены», – заявил Кулеба.

Глава МИД также сообщил, что президент Владимир Зеленский дал ему задание переговорить с российским министром Сергеем Лавровым о ситуации с убийством украинских военных.

Украина хочет услышать от России объяснения случившегося, и остается ли Россия преданной режиму прекращения огня. Кроме того, Кулеба с Лавровым должны обсудить подготовку к встрече министров иностранных дел «нормандского формата».

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что перенесенная встреча советников лидеров стран «нормандского формата» должна состояться до 10 сентября.

По словам Ермака, встречу перенесли на первые числа сентября.

«Господин Эммануэль Бон, советник президента Франции, позвонил мне несколько дней назад и попросил перенести в связи с командировкой», – отметил Андрей Ермак.

«Сегодня обсуждаются даты – это первые числа сентября. Я думаю, что до 10 сентября эта встреча состоится», – уточнил он.

Штаб ООС сообщил о гибели двух военнослужащих, которые были отрезаны пламенем от остального личного состава вблизи Верхнеторецкого и подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника.

Формированиями РФ нарушили режим прекращения огня вблизи населенного пункта Красногоровка, в результате которого был ранен украинский военнослужащий.

Уже после вечернего сведения в пресс-центре ООС сообщили о втором обстреле боевиков, в результате которого погиб украинский военный.

У Новгородского двое военнослужащих подорвались на взрывном устройстве и получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, что ранее из-за нарушения Россией перемирия на Донбассе глава МИД Украины Кулеба инициировал срочный разговор с министром иностранных дел России Лавровым.