Врачи «Charite» вывели Навального из комы

Специалисты «Charite» вывели Навального из комы. Состояние отравленного российского политика улучшилось, но врачи предупреждают о возможных последствиях.

Врачи берлинской клиники «Charite», где с 22 августа находится на лечении российский оппозиционер Алексей Навальный, сообщили об улучшении его состояния здоровья, сообщает пресс-служба немецкой клиники.

«Здоровье Алексея Навального, который лечился в берлинской клинике Charite с 22 августа 2020 года, улучшилось. Искусственная кома пациента, которая поддерживалась медикаментозно, была прекращена», – говорится в сообщении.

«Больного постепенно отлучают от искусственной вентиляции легких. Он реагирует на то, что с ним разговаривают», – отмечают в сообщении.

В то же время специалисты предостерегают о возможных отдаленных последствиях тяжелого отравления.

Напомним, что Бундесвер не может раскрывать подробности о результатах анализов Навального из-за режима секретности и вопросов безопасности Германии.