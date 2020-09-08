Новости

Врачи «Charite» вывели Навального из комы

Алексей Навальный.

Специалисты «Charite» вывели Навального из комы. Состояние отравленного российского политика улучшилось, но врачи предупреждают о возможных последствиях.

Врачи берлинской клиники «Charite», где с 22 августа находится на лечении российский оппозиционер Алексей Навальный, сообщили об улучшении его состояния здоровья, сообщает пресс-служба немецкой клиники.

«Здоровье Алексея Навального, который лечился в берлинской клинике Charite с 22 августа 2020 года, улучшилось. Искусственная кома пациента, которая поддерживалась медикаментозно, была прекращена», – говорится в сообщении.

«Больного постепенно отлучают от искусственной вентиляции легких. Он реагирует на то, что с ним разговаривают», – отмечают в сообщении.

Читайте также  Сбербанк отказывается продавать "дочку": в России ждут снятия украинских санкций

В то же время специалисты предостерегают о возможных отдаленных последствиях тяжелого отравления.

Напомним, что Бундесвер не может раскрывать подробности о результатах анализов Навального из-за режима секретности и вопросов безопасности Германии.

Источник Charité

Тоже интересно
Новости

Отлетался: пропагандистский поисковик «Спутник» утонул

Новости

Лукашенко устроил шабаш кремлевских пропагандистов

Новости

Оккупанты продлили арест крымчанину Приходько

Новости

В РФ запустили производство недоделанной вакцины

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Отлетался: пропагандистский поисковик «Спутник» утонул

Лукашенко устроил шабаш кремлевских пропагандистов

Оккупанты продлили арест крымчанину Приходько

1 из 1 910