Безводный мир: в Крыму вода теперь по 6 часов в день

В Крыму подачу воды сократили до нескольких часов в день. Питьевую воду будут подавать утром с 6:00 до 9:00 и вечером с 18:00 до 21:00.

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах аннексированного Крыма начали третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды, сообщает агентство «Крым.Реалии» со ссылкой пресс-службу российских оккупационных властей Крыма.

«Питьевую воду жителям будут подавать строго по часам. Так, в Симферополе часть населения будет получать воду утром с 6:00 до 9:00 и вечером с 18:00 до 21:00», – говорится в сообщении.

По информации «властей» Симферополя, на третьем этапе потребления воды должно снизиться до 100 тыс. кубометров в сутки вместо 160 тыс. кубов.

Первый этап ограничения подачи воды начался 24 августа в Симферополе и еще в 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов. Со 2 сентября ввели второй этап ограничений – установили почасовой график подачи воды. В «правительстве» Крыма сообщили, что готовятся к «худшему сценарию» с водоснабжением полуострова.

До 2014 года около 85% потребностей жителей Крыма в воде обеспечивал Северо-Крымский канал, вода по которому шла из Украины. Но после аннексии Крыма Россией Украина прекратила поставки воды.

Украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение аннексированного полуострова будет восстановлено только после его деоккупации.

В августе 2019 года оккупационные власти Крыма заявили, что нужно «начать зондаж» о возобновлении работы Северо-Крымского канала, так как в Днепре «вода, которая идет с территории РФ». Постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Днепр по территории Крыма не протекает.

В феврале 2020-го постпред президента Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич исключил подачу воды в Крым до деоккупации. После этого глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в Крым в обмен на уступки со стороны президента России Владимира Путина по Донбассу.

В марте Шмыгаль выступил за подачу воды в Крым «цистернами, канистрами, бутылями», а в начале августа отметил, что Украина готова обеспечивать Крым водой в случае гуманитарной катастрофы.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупационной администрации Симферополя прошло расширенное совещание по вопросам обеспечения населения водой и охраны емкостей с водой.