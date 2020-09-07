В Германии не раскрыли результаты анализов Навального

Бундесвер не может раскрывать подробности о результатах анализов Навального из-за режима секретности и вопросов безопасности Германии.

Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера в Мюнхене, который обнаружил следы отравляющего вещества из группы «Новичок» в пробах биоматериала Алексея Навального, не может передавать сведения об исследованиях третьей стороне из соображений секретности, рассказал корреспонденту «Новой газеты» официальный представитель Медико-санитарной службы Бундесвера.

«Дополнительная информация о результатах исследований может позволить сделать выводы о конкретных навыках и знаниях Бундесвера в отношении соответствующих веществ. В столь чувствительной сфере это недопустимо по соображениям безопасности и интересов ФРГ», – пояснили в службе в ответ на вопрос о том, будет ли Бундесвер передавать сведения об исследованиях в деле Навального по просьбе российских властей.

Ранее издание «РБК» публиковало запрос Генпрокуратуры России в адрес властей Германии, в котором правоохранители среди прочего просят предоставить результаты анализов Навального. По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, положительный ответ на запрос был дан на встрече с послом РФ в Берлине.

Напомним, что Лукашенко передал в ФСБ свои «доказательства» об отравлении Навального. В Кремле подтвердили получение документов, но отказались их комментировать.

Украина призывает пересмотреть решение по «Северному потоку-2» после отравления Навального. В МИД настаивают, что Россия не должна уйти от ответственности.

Послы стран НАТО провели в Брюсселе заседание, где обсудили ситуацию сложившуюся из-за отравления российского оппозиционера Навального «Новичком».