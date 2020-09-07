В Беларуси похищена член КСО Мария Колесникова

В Беларуси очевидцы сообщили о похищении Марии Колесниковой. В Минске неизвестные люди в масках силой посадили ее в микроавтобус.

Член Координационного совета по трансферу власти в Беларуси Мария Колесникова была похищена 7 сентября неизвестными возле Национального художественного музея, сообщает беларусское агентство «TyT.by» со ссылкой на слова очевидцев.

О похищении сообщила местная жительница Анастасия. По ее словам, возле музея она заметила микроавтобус с надписью «Связь».

«Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус и они уезжают», – рассказала женщина.

Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков сообщил, что Мария находилась в центре города по делам. После сообщения от журналистов о якобы похищении он пытался дозвониться до Колесниковой. Примерно в 11 часов мобильный Родненкова перестал отвечать.

«Где находятся Мария и Антон, я не знаю и не могу связаться с ними. Также нет связи с членом Координационного совета, старшим вице-президентом EPAM Максимом Богрецовым и исполнительным секретарем Совета Иваном Кравцовым», – сообщил член Координационного совета Максим Знак.

Позже Максим Богрецов вышел на связь, с ним все хорошо.

МВД не имеет информации о задержании представителей Координационного совета оппозиции, включая Колесникову, заявили агентству РИА «Новости» в ведомстве.

В Комитете госконтроля тоже сказали, что информации о задержании членов Координационного совета у них нет.

Вчера в Минске прошел масштабный митинг, участниками которого, по данным белорусских СМИ, стали не менее 100 тысяч человек.

Напомним, что Лукашенко начал «грязную войну» против протестующих беларусов. В Беларуси разворачивается государственный террор против протестующих из-за фальсификации выборов и узурпации власти Лукашенко.

Глава Беларуси Лукашенко сам подрывает легитимность сво6его собственного режима, нарушая мнонполию на насилие и развязав откровенный террор против протестующих граждан страны.

Главная оппонентка Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская объявила о создании координационного совета «для трансфера власти в Беларуси» 14 августа. По словам Тихановской, войти в состав совета могут представители гражданского общества, «уважаемые и известные белорусы» и профессионалы своего дела.