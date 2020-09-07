СБУ: Россия поставляет танки на Донбасс

Современный российский танк, используемый в том числе и на Донбассе в войне против Украины.

Контрразведка вывела из «ДНР» боевика-танкиста, который дал важные показания об участии России в войне против Украины на Донбассе.

Контрразведчики Службы безопасности Украины вывели с временно оккупированной территории Донецкой области бывшего боевика танкового батальона террористической организации «ДНР», сообщает пресс-служба СБУ.

В спецслужбе говорят, что мужчина предоставил важные указания на конкретные обстоятельства российской вооруженной агрессии и военного обеспечения РФ боевиков «ДНР».

«Он предоставил важные указания на конкретные обстоятельства российской вооруженной агрессии и военного обеспечения боевиков со стороны РФ», – говорится в сообщении.

А именно об участии кадровых российских военных в координации действий наемников, поставке танков и другой военной техники из РФ, подготовке членов НЗФ инструкторами-военнослужащими ВС РФ в лагерях и на полигонах недалеко Ростова-на-Дону.

В СБУ говорят, что их проверка подтвердила, что человек не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершал других тяжких и особо тяжких преступлений, и поэтому суд освободил бывшего боевика от уголовной ответственности.