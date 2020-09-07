В центре Новочеркасска появились казаки вермахта

В столице донского казачества Новочеркасске к 450-летию служения донцов России появился баннер с казаками на службе германского вермахта.

В столице донского казачества Новочеркасске очень оригинально отметили памятную дату – 450-летие служению донских казаков России. В центре города появился банер с изображением казаков служивших в германском вермахте, сообщает российский ресурс «Левенцовка.ру».

На здании одного из торговых центров появился огромный баннер с изображением казаков, состоявших на службе германского вермахта в годы Великой Отечественной войны. В нацистской форме и с соответствующей символикой.

Текст разъяснения по поводу инцидента появился на сайте городской администрации Новочеркасска.

Банер с казаками на торговом центре в Новочеркасске. Иллюстнрация Дмитрия Згонника «Донские казаки на Балканах, 1944 год». Пред 1 из 2 След

«В преддверии празднования 450-летия администрация города обратилась к собственникам крупных торговых объектов с просьбой привести в порядок фасады принадлежащих им зданий, а по возможности – украсить их. В числе прочих на предложение откликнулось руководство торгового центра «Арбат» на сп. Ермака», – говориться в сообщении.

«Несмотря на то, что макет не был согласован в администрации города, руководство торгового центра приняло решение изготовить и разместить баннер на одной из сторон здания. На его содержание обратили внимание неравнодушные горожане», – добавляют в администрации.

Особо подчеркивается, что администрация очень оперативно отреагировала на проступивший сигнал.

«Как только информация поступила в администрацию, баннер был немедленно демонтирован; в общей сложности он провисел на фасаде не более нескольких часов», – отмечают в сообщении админсирации.

Также выяснилось, что торговая организация самостоятельно обратилась к дизайнеру, который разработал макет на основе иллюстрации Дмитрия Згонника «Донские казаки на Балканах, 1944 год». В оригинале на картине изображены два казака, на шапках которых можно разглядеть кокарды с орлами, свастиками, красными кругами и венками из дубовых листьев.

«Мы охотно откликнулись на призыв администрации города украсить фасады к празднику и самостоятельно заказали, изготовили и разместили макет баннера. Из-за дефицита времени с администрацией города макет не согласовали», – прокомментировал ситуацию управляющий ТЦ «Арбат» Геннадий Веренич.

«Я сожалею, что по неопытности дизайнера была допущена такая грубая ошибка, и приношу свои извинения всем новочеркасцам. Мы демонтировали баннер в течение нескольких часов и уже занимаемся изготовлением нового, содержание которого получило одобрение со стороны администрации», – подчеркнул он.

Так же сообщается, что по поводу появления этого банера инициирована проверка со стороны компетентных органов.

«Проверкой инцидента занялись компетентные органы, по предварительной информации они сочли произошедшее не умыслом, а технической ошибкой. Новый баннер появится на фасаде ТЦ уже в ближайшее время, на нем будет изображен расчет казаков во время парада на Соборной площади» – также говорится в официальном разъяснении.

Напомним, что в России за счет казачьих формирований создаются «гибридные» правоохранители, из разряда «ихтамнет». Так два года назад представители 11 реестровых казачьих войск России утвердили создание Всероссийского казачьего общества.