В Украине за сутки более 2000 зараженных коронавирусом

В Украине за воскресенье – 2174 больных коронавирусом, смертность составила – 31 человек, лидеры по числу зараженных стали – Киев и Львовщина.

В воскресенье, 6 сентября, в Украине диагноз коронавирус подтвердили 2174 лицам, 31 больной умер, 379 пациентов выздоровели от коронавирусной болезни, свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировано в Киеве (244) и Львовской области (186), Тернопольской (165), Черновицкой (163) и Ивано-Франковской (161) областях, в Одесской (145) и Харьковской (139) областях. Меньше в Ровенской (102), Хмельницкой (95), Житомирской (88) и Киевской (86) областях.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в областных центрах областей с наибольшим приростом больных показатели такие: Львов – 99 новых случаев, Тернополь – 42, Черновцы – 82, Ивано-Франковск – 53 случая.

Инфографика по числу заболевших коронавирусом в Украине. Инфографика по числу заболевших коронавирусом в Украине. Пред 1 из 2 След

По летальным случаям – антилидеры за последние сутки Львовская и Черновицкая области (по 5 случаев), Харьковская область (4), Ивано-Франковская и Днепропетровская области (по 3). В столице Киев, а также Винницкой, Житомирской и Николаевской областях умерли по 2 больных с коронавирусом.

В воскресенье были госпитализированы 269 больных.

За последние сутки было совершено 19 006 тестирований, из них 15 224 методом ПЦР и 3 782 методом ИФА.

Из тех, кто 6 сентября уже получил положительный результат теста на коронавирус, – 145 детей и 77 медработников (за все время пандемии – 8 941 детей и 12 069 медработников).

Всего за время пандемии в Украине 138 068 человек заболели коронавирусной болезнью COVID-19, из них 2877 человек стали ее жертвами, 62 606 уже выздоровели. Сейчас болеют 72 585 жителей Украины.

Напомним, что в Украине продолжает свирепствовать эпидемия коронавируса. В конце прошлой недели снова был установлен антирекорд по заболеваемости, – за сутки обнаружили 2723 новых больных.