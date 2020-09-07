Кулеба: Россия грубо нарушила перемирие на Донбассе

Из-за нарушения Россией перемирия на Донбассе глава МИД Украины Кулеба инициировал срочный разговор с министром иностранных дел России Лавровым.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым для обсуждения провокаций незаконных вооруженных формирований на Донбассе, в результате которых один украинский военный погиб и один был ранен. Кулеба сообщил об этом на своей странице в Facebook.

«Сегодня в зоне ООС незаконные вооруженные формирования совершили провокации, в результате которых погиб один украинский воин и один был ранен. Это очевидные попытки сорвать режим прекращения огня и создать существенные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом», – заявил Кулеба.

Глава МИД Украины особо подчеркивает, что украинская сторона добросовестно выполняла все условия перемирия.

«Действуя добросовестно, Украина в связи с этими провокациями приняла неотложных мер, предусмотренных договоренности Трехсторонней контактной группы от 22.07.2020 о введении с 27.07.2020 пакета дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня, а именно – немедленно задействовала координационный механизм реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии Общего центра контроля и координации, а также проинформировала об инциденте Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине», – подчеркивает Кулеба.

«Кроме того, я инициировал срочный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из нее», – добавил он.

В воскресенье вооруженные формирования России обстреляли подразделение Объединенных сил в районе Красногоровки из автоматического станкового гранатомета, в результате чего был ранен украинский военный.

Сьогодні у зоні ООС незаконні збройні формування здійснили провокації, в результаті яких загинув один український воїн… Geplaatst door Dmytro Kuleba op Zondag 6 september 2020

После этого руководство украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу пришло к выводу, что отдельные провокации со стороны ОРДЛО не могут быть основанием для срыва мирного процесса.

Позже вооруженные формирования России во второй раз нарушили перемирие и открыли огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил неподалеку от Причепиловки Луганской области. В результате обстрела погиб военный.

С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились в ТКГ. С того времени до 6 сентября среди украинских военных не было раненых и убитых вследствие обстрелов.

Напомним, ранее глава МИД Кулеба прокомментировал запрет в России украинской организации «Серый Клин». Он подчеркнул, что цивилизацию на территорию России принесли украинцы.