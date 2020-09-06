Посол Мельник хочет наказать Кремль нефтяным эмбарго

Посол Украины в Германии призвал ввести эмбарго на нефтегазовые поставки из РФ. Дипломат отметил, отравление Навального – это удар в лицо немецкой власти.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил ввести трехмесячное эмбарго на поставки нефти и газа из России в ответ на отравление оппозиционера Алексея Навального. Такое заявление дипломат сделал в интервью агентству «Deutsche Presse-Agentur», передает «Deutsche Welle».

«Пришло время наконец поразить господ в Кремле жесткой реакцией», – заявил украинский посол, добавив, что прекращения проекта «Северный поток – 2», как того требует ряд немецких политиков, недостаточно.

По мнению Мельника, режим президента РФ Владимира Путина «должен быть лишен важнейшего источника доходов за свою агрессивную политику».

Украинский посол также призвал прекратить все европейские инвестиции в экономику России.

«Коварное покушение на отравление Навального с помощью химического оружия массового поражения – это не только неприкрытая угроза смерти всем критикам Путина. Это удар в лицо канцлеру ФРГ Ангелы Меркель, Федеральному правительству и немецкой общественности, которые были сознательно унижены», – считает дипломат.

По его мнению, Путин ранее уже явно демонстрировал, что реакция Берлина на его предыдущие действия не имеет для него никакого значения.

Напомним, НАТО провело внеочередное заседание из-за отравления Навального. Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас допустил, что отравление Навального может повлиять на строительство газопровода «Северный поток-2».

20 августа Навальный из самолета попал в реанимацию в Омске с предварительным диагнозом «токсическое отравление». Он не пришел в сознание и впал в кому. Два дня РФ не давала разрешения на переведение Навального за границу на лечение, а 22 августа он был транспортирован в Германию.

Специалисты немецкой клиники «Charite» уверены, что Навальный был отравлен. Позднее лаборатория вооруженных сил Германии установила, что Навального отравили боевым веществом класса «Новичок». Перед этим российсике врачи назвали «основной рабочий диагноз» и заявляли, что отравления не было.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Навальный стал жертвой преступления, поскольку его «хотели заставить замолчать». Она сделала в отношении России жесткое заявление, но при этом выступила в защиту «Северного потока – 2».

3 сентября сенатор США Коттон призвал Германию остановить «Северный поток-2», чтобы привлечь россиян к ответственности за отравление Навального.