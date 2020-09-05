Кулеба: Кремль методично уничтожает все украинское в РФ

Глава МИД Кулеба прокомментировал запрет в РФ украинской организации «Серый Клин». Он подчеркнул, что цивилизацию на территорию России принесли украинцы.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что в последние годы Россия «зачищает» свою территорию от независимых украинских организаций. Он рассказал в интервью «Радио Свобода», комментируя решение Омского областного суда о запрете украинской организации «Серый Клин».

«Да, я высказался. Это было мое личное заявление на брифинге. Оно было абсолютно четким. И я хочу вообще сказать, что здесь надо шире смотреть. Это же не какой-то единичный случай», – заявил Кулеба.

«В последние годы Россия планово зачищает свою территорию от независимых украинских организаций. То есть все, что не инфильтрировано, не контролируется полностью ФСБ, все подвергается уничтожению. Так было с украинской библиотекой в Москве. И так сейчас произошло с «Серым Клином», – подчеркнул он.

Он также обратился к украинцам в России.

«Дорогие украинцы России, как бы вам сложно ни было сейчас, но украинское государство всегда будет помнить о вас, о ваших прадедах, которые строили целые города, возводили, приносили цивилизацию на отдельные территории Российской Федерации», – обратился Кулеба к украинцам России.

«Мы должны четко и прямо вслух говорить, что цивилизацию на значительную территорию России принесла Украина, принесли украинцы, приезжали туда, строили хозяйство, леса превращали в поселки и города, строили экономику. И мы должны помнить, и Россия должна помнить о том, что это сделали украинцы, а не россияне», – отметил Кулеба.

Напомним, что ранее Кулеба обратился ко всем украинцам России, заверив их в том, что Украина не забыла о них и сделает все, чтобы противостоять ассимиляции и русификации.

Кроме того, Кулеба призывает ЕС, и в частности Германию, запретить «Северный Поток-2» из-за отравления За Навального.

В частности, Украина призывает пересмотреть решение по «Северному потоку-2» после отравления Навального. В МИД настаивают, что Россия не должна уйти от ответственности.

Ранее, Кулеба так же подчеркивал, что заморозка контактов Киева с Минском – ответ на действия беларусских властей в отношение протестующих.