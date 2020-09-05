Медведчук сидит на миллиардных дотациях из бюджета РФ

Программа «Схемы» выпустила расследование о том, как кум нацлидера России Владимира Путина, лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» нардеп Виктор Медведчук нардеп Виктор Медведчук в обход санкций торгует с США. Но в этом сюжете рассказывается и о тесных бизнес-связях Медведчука с Кремлем, сообщил в своем видеоблоге журналист Денис Казанский.

«В нем есть важная инфа – оказывается, бизнес Медведчука в России получает огромные дотации от правительства», – сообщает Казанский.

По данным журналистов «Схем», нефтеперерабатывающий завод Медведчука, который расположен в городе Новышахтинске Ростовской области России получает дотации из российского федерального бюджета.

Ранее завод был подконтролен агрохолдингу «Юг Руси», которым владел российский миллиардер Сергей Кислов., но позже в 2019 году все нефтеперерабатывающие активы агрохолдинга перешли под контроль кипрской компании «Ventolor Investment Limited», конечным бенефициаром которой является Оксана Марченко, жена Виктора Медведчука

«То есть, Кремль напрямую финансирует Медведчука. Это факт», – подчеркивает Казанский.

Напомним, что Виктор Медведчук и Владимир Путин могли встречаться в Крыму в начале августа.

4 августа стало извеестно, что самолет с нацлидером России Путиным прибыл в Крым, куда раньше приехал на своей машине его кум, лидер партии «ОПЗЖ» нардеп Медведчук с супругой Марченко.