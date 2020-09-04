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СБУ отыскала российского священника который пытал украинских солдат

Ему заочно сообщили о подозрении.

Следователи Службы безопасности Украины идентифицировали российского священника, который пытал пленных украинских солдат на Донбассе. Ему заочно сообщили о подозрении.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Там уточнили, что по данным следствия российский священнослужитель служил в одном из храмов Донецка. В 2014 году он присоединился к банде “11-й отдельный мотострелковый полк “Восток” так называемой “ДНР”.

Там его называли “военным капелланом и полковым священником”. Затем же он был “повышен” до помощника командира по работе с верующими боевиками.

Сотрудники СБУ задокументировали доказательства того, что находясь на этой должности “служитель церкви” неоднократно принимал участие в допросах украинских пленных и пытках, давал указания относительно незаконного заключения граждан. Террористу заочно сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьей “создание террористической группы или террористической организации”.

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Ранее PolitUA разбирался, как будет выглядеть СБУ после реформирования.

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