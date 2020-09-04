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Шесть хасидов в Умани заразились коронавирусом

Мэр города призвал паломников сдавать ПЦР-тест.

У шести хасидов в Умани обнаружили коронавирус (COVID-19). При этом в местной больнице есть только четырнадцать койко-мест.

Об этом сообщил Telegram-канал PavlovskyNews. По их информации, мэр города Александр Цебрий призвал всех паломников проходить ПЦР-тестирование.

В настоящее время в Умани от коронавируса лечатся уже 18 человек. То есть для размещения зараженных хасидов пришлось искать дополнительные возможности.

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Цебрий подчеркнул, что все хасиды, которые прибывают в Умань, должны пройти тестирование в частных клиниках за свой счет. Пока с выполнением этого требования проблем нет. Мэр также заверил, что сейчас все принимаемые в городе меры позволяют держать ситуацию под контролем и сохранять спокойствие жителей.

Как ранее сообщал PolitUA, изначально из-за карантина хасидам запретили паломничество в Умань.

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