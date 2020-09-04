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В сети появились доказательства срыва спецоперации по “вагнеровцам”: фото

Фотокопии опубликовал народный депутат Владимир Арьев.

В сети были опубликованы документы, которые доказывают, что украинские спецслужбы действительно проводили спецоперацию по задержанию наемников из российской ЧВК “Вагнер”.

Фотокопии доказательств опубликовал на своей странице в Facebook народный депутат Украины от партии “Европейская солидарность” Владимир Арьев. По его словам, оперативные сотрудники спецслужб, которые участвовали в этой спецоперации, уже готовы давать показания по делу (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

“Власть опровергла существование такой спецоперации и назвала ее фейком. Я утверждаю: власть врет. Далее неопровержимые доказательства и не только записи разговоров и фотографии документов боевиков”, – сообщил Арьев.

Политик уточнил, что существует полный пакет документов по всем “вагнеровцам”, собранный украинскими спецслужбами. Он включает в себя и протоколы расшифровок разговоров вербовщика с “вагнеровцами”, подписанные старшим следователем СБУ, подозрения, которые направлялись в суд и подписанные ответственным лицом Офиса Генерального прокурора.

Кроме того, народный депутат напомнил, что среди “вагнеровцев”, задержанных в Беларуси, были лица, причастные к сбиванию под Луганским аэропортом 14 июня 2014 года военного транспортного самолета Ил-76. Также есть данные и на боевика из России – Александра Руденко, уроженца Брянской области. В 2014-2016 годах этот наемник находился на Луганщине в составе БТГ “Степь”, и был причастен к сбиванию нескольких украинских военных бортов.

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“Есть документы боевика Сергея Павленко, уроженца Одесской области. Его российский паспорт и орденские книжки медалей “За отвагу”, которые он в 2016 и 2018 годах получил от Владимира Путина. В разговоре с вербовщиком Павленко, гражданин РФ, признается, что находился в диверсионной группе, которая 14 июня 2014 сбила ИЛ-76. Погибли 40 бойцов 25 бригады и 9 членов экипажа”, – подчеркнул Арьев.

Уведомление о подозрении

Уведомление о подозрении

Документы СБУ
Документы СБУ
Документы СБУ
Документы СБУ

Документы СБУ

Электронный билет
Электронный билет
"Военный билет" террориста "ДНР"
"Документы" террористов
Паспорт россиянина
"Награды" террористов
Российский паспорт
"Награды" боевиков
"Награды" террористов

"Награды" боевиков

Как ранее сообщал PolitUA, СБУ открестилась от организации нашумевшей операции по задержанию бойцов ЧВК “Вагнер” в Беларуси.

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