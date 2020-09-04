В сети были опубликованы документы, которые доказывают, что украинские спецслужбы действительно проводили спецоперацию по задержанию наемников из российской ЧВК “Вагнер”.

Фотокопии доказательств опубликовал на своей странице в Facebook народный депутат Украины от партии “Европейская солидарность” Владимир Арьев. По его словам, оперативные сотрудники спецслужб, которые участвовали в этой спецоперации, уже готовы давать показания по делу (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

“Власть опровергла существование такой спецоперации и назвала ее фейком. Я утверждаю: власть врет. Далее неопровержимые доказательства и не только записи разговоров и фотографии документов боевиков”, – сообщил Арьев.

Политик уточнил, что существует полный пакет документов по всем “вагнеровцам”, собранный украинскими спецслужбами. Он включает в себя и протоколы расшифровок разговоров вербовщика с “вагнеровцами”, подписанные старшим следователем СБУ, подозрения, которые направлялись в суд и подписанные ответственным лицом Офиса Генерального прокурора.

Кроме того, народный депутат напомнил, что среди “вагнеровцев”, задержанных в Беларуси, были лица, причастные к сбиванию под Луганским аэропортом 14 июня 2014 года военного транспортного самолета Ил-76. Также есть данные и на боевика из России – Александра Руденко, уроженца Брянской области. В 2014-2016 годах этот наемник находился на Луганщине в составе БТГ “Степь”, и был причастен к сбиванию нескольких украинских военных бортов.

“Есть документы боевика Сергея Павленко, уроженца Одесской области. Его российский паспорт и орденские книжки медалей “За отвагу”, которые он в 2016 и 2018 годах получил от Владимира Путина. В разговоре с вербовщиком Павленко, гражданин РФ, признается, что находился в диверсионной группе, которая 14 июня 2014 сбила ИЛ-76. Погибли 40 бойцов 25 бригады и 9 членов экипажа”, – подчеркнул Арьев.