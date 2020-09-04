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Равнение на сына морского пехотинца: военные отвели в школу сына погибшего ветерана АТО

Видео растрогало многих украинцев.

В Николаеве военнослужащие учебного центра Военно-морских сил Украины провели в школу сына погибшего в 2014 году морпеха, подполковника Юрия Загребельного.

Об этом сообщило ArmyInform. Даниила отвезли в учебное заведение на военном автомобиле (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Возле ворот его уже ждали две шеренги военнослужащих. Они отдали ему честь под команду “Смирно! Равнение на сына морского пехотинца!”. После этого мальчику вручили рюкзак со школьными принадлежностями.

“Морская пехота Украины – это большая семья, в которой мы уважаем всех, кто с нами в строю, и никогда не забываем тех, кто отдал свою жизнь за Украину”, – пояснил старший лейтенант Иван Кудакин.

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Как ранее сообщал PolitUA, 70 украинских бойцов до сих пор числятся пропавшими без вести на Донбассе.

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