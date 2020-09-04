Кулеба: За Навального нужно запретить «Северный Поток»

Украина призывает пересмотреть решение по «Северному потоку-2» после отравления Навального. В МИД настаивают, что Россия не должна уйти от ответственности.

Украина призвала международное сообщество ввести санкции против России и пересмотреть решение о строительстве газопровода «Северный поток – 2» в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального боевым химическим веществом типа «Новичок», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, передает пресс-служба министерства.

«Украина исходит из того, что сейчас наши партнеры и все те страны, которые оппонируют РФ, должны задействовать эффективные механизмы влияния на эту страну, включая применение санкций и пересмотр политики по строительству газопровода «Северный поток – 2», – сказал он.

Глава МИД напомнил, что, согласно Конвенции о запрещении химического оружия, подписантом которой является также и Россия, отравление человека с помощью нервно-паралитического вещества является использованием химического оружия и грубым нарушением международного права. Он также отметил, что это покушение на жизнь Навального не должно остаться безнаказанным.

«Это преступление не должно остаться безнаказанным. Поскольку события с 2014 года – а можно посмотреть и на ситуацию 2008 года, когда Россия напала на Грузию, – показывают, что безнаказанность лишь побуждает РФ к новым агрессивным действиям и новым преступлениям», – отметил Кулеба.

Напомним, ранее в МИД УКраины заявили, что Австралия на три года продлила санкции против России за агрессию против Украины. При этом власти страны обновили санкционный список.

Так же, МИД Украины остро осуждает отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

Таким образом Министерство иностранных дел Украины отреагировало на обнародование немецким правительством доказательств наличия следов яда из группы «Новичок».